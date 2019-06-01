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Правопорядок / ПроисшествияПожилая нарвитянка забыла банковскую карточку в торговом центре и лишилась 200 евро

Дата публикации: Вчера, 10:18 Просмотрено: 101

Жительница Нарвы, забывшая банковскую карточку в одном из торговых центров города, позднее обнаружила пропажу со своего счета 201 евро.

Пожилая нарвитянка забыла банковскую карточку в торговом центре и лишилась 200 евро
Иллюстративное фото.

Согласно заявлению, которое в понедельник зарегистрировала полиция, в субботу 61-летняя женщина забыла свою банковскую карточку в торговом центре Fama.

Позднее она обнаружила, что в тот же день при помощи ее карточки в интернете был оплачен заказ на 201 евро.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Источник: rus.err.ee

 

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