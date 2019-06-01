Полицейская сводка

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Физическое насилие

1 августа в Нарве на ул. Креэнхольми 41-летняя женщина в алкогольном опьянении набросился на свою 18-летнюю дочь. Женщину арестовали в качестве подозреваемой.

Иллюстративное фото.

2 августа в Нарве на ул. Партизани избили 17-летнего молодого человека.

2 августа в Нарве на ул. Выйду 65-летний мужчина избил свою 92-летнюю мать. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.

2 августа в Нарве на ул. Раквере набросились на 33-летнего мужчину.

3 августа в Нарве на ул. 1-я Йые избили 26-летнего мужчину.

5 августа в Нарве возле увеселительного заведения на ул. Мыйза напали на 30-летнего мужчину.

5 августа в Нарве на ул. Энергия 68-летний мужчина ударил 11-летнего мальчика и угрожал ему. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.

Кража

1 августа в Нарве из Торгового цента Fama 30-летний мужчина украл водку, сыр и ветчину. Охранник задержал мужчину и передал его в полицию. Мужчина ранее неоднократно наказывался за аналогичные правонарушения.

Угроза

3 августа в Нарве на ул. Суур 45-летней женщине угрожал убийством сосед.

По информации Департамента полиции и погранохраны

Подожгли два автомобиля, третий удалось спасти

5 августа поздно вечером в Кохтла-Ярве сгорели два автомобиля.

Сигнал о пожаре на улице Эндла поступил на пульт дежурного Центра тревоги в 22.44, сообщил во вторник Спасательный департамент.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горят два легковых автомобиля, а пламя может перекинуться на припаркованную рядом третью машину. Усилиями пожарных этого все же не произошло.

Пожар, вероятной причиной которого стал поджог, ликвидировали к 23.08. Два автомобиля были полностью уничтожены огнем.

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