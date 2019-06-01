За взыскание штрафов лихачей будет теперь платить и твоя бабушка!

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Это реально случится, если произойдет планируемый Министерством Юстиции шаг в прошлое, который отбросит Эстонскую исполнительную систему назад в 90-е. На первый взгляд планируется лишь частично изменить систему – всего лишь передать исполнение государственных требований Налогово-Таможенному департаменту, добавив несколько существенных изменений в существующую исполнительную систему, но именно подобные изменения признаются в остальных странах Европы как неэффективные, запутанные и слишком затратные для государства.

Полиция измеряет скорость на улице Кундери. Фото: Mihkel Maripuu

Все во власти автоматизированной руки

К сожалению, государство решило привнести только такие изменения в исполнительную систему, которые были бы привлекательны, на первый взгляд, для публики и могли бы быть использованы в политических играх с народом. На первый взгляд общественности кажется: как здорово, наконец-то государство взялось за этих судебных исполнителей, но это ошибочное понимание: ведь само это государство и создало эту систему, назначило на должность этих судебных исполнителей и передало им свои государственные обязанности по взысканию долгов, т.е. по сути сделало судебных исполнителей партнерами государства. В Эстонии должников примерно 10% от общего числа жителей – именно столько тех людей, которые так или иначе кому-то должны.

Мнение же министерства о том, что исполнительную систему можно сделать более прозрачной, если большую часть работы совершать через IT-системы, могло бы быть уместным, но только с позиции государства: государство будет забирать свои деньги автоматизированной рукой, а вот должник уже поспорить или что-либо доказать этому автомату не сможет.

Очередная «бесплатная» услуга

Много говорят о том, что платы судебных исполнителей высоки, но при этом сами же государственные чиновники забывают добавить, что они сами и установили размеры этих плат, и судебные исполнители обязаны исходить при определении размера платы в конкретном деле из закона, который был принят самим же государством.

Государство предлагает, так сказать, «бесплатное производство»: в случае, если реформа пройдет, то при исполнении, например, штрафа до 50,00 евро плата по исполнительному производству будет 0,00 евро, т.е. абсолютно бесплатно для должника. Но ведь мы с вами понимаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А за исполнение штрафа надо платить работникам Налогового департамента зарплаты, оплачивать услуги IT-специалистов, которые будут поддерживать в рабочем состоянии IT-системы, в конце концов, платить за электричество, которым будут питаться эти IT-системы. И тогда мы с вами понимаем, что 0,00 евро для должника будут означать то, что платить будет каждый налогоплательщик, в том числе и работающий пенсионер Сергей Иванович, и мать-одиночка Светлана, и Вы, кто сейчас читает эту статью, и Ваши родители, и бабушки и дедушки.

Тут важно осознать, что если жизнь 10% населения станет легче, то жизнь 90% остального населения станет тяжелее.

Для того, чтобы провести исполнительное производство, судебный исполнитель должен проделать большой объем работы: вручить должнику документы, разъяснить, что ему следует заплатить штраф и что случится, если он этот штраф не оплатит, ответить на все посылаемые запросы, встретиться с должником и т.д. – и для всего этого судебный исполнитель обязан содержать контору за свои деньги, оплачивать почтовые услуги, телефон, интернет, зарплату своим работникам и налоги за них … - и все это из своего кармана. В случае штрафа 50,00 евро плата судебного исполнителя при добровольном исполнении штрафа - 15,00 евро! Если мы прикинем, во сколько примерно может обходиться содержание всего бюро, то сумма 15,00 евро покажется совсем незначительной.

Как же сделать взыскание долгов через судебных исполнителей дешевле? И тут найдется лекарство – применять к платам судебного исполнителя налог с оборота не 20%, а 0%! Но ведь такое решение не устраивает государство, ведь через судебного исполнителя в доход государства перестанет поступать 20% от всех плат судебных исполнителей! С одной стороны, государство рассказывает, как оно хочет, чтобы исполнение для должника стало дешевле, но, с другой стороны, от своих налогов отказаться не хочет.

На самом же деле министерство юстиции, рассказывая о влиянии этой реформы на население, не затрагивает такую целевую группу, как пенсионеры, поскольку среди должников мало пенсионеров, таких, как Сергей Иванович. Больше 65% должников здоровые мужчины в возрасте 31-40 лет, в отношении которых открыто больше, чем одно дело. И, как правило, это нарушители скоростного режима - лихачи, взыскание чьих штрафов мы с удовольствием будем все вместе (и пенсионер Сергей Иванович тоже) оплачивать.

Для всех ли правовое государство?!

Смена, так скажем, оператора по взысканию долга (судебного исполнителя заменят на работника Налогового департамента) не принесет должнику большой выгоды: штраф – это карательная мера и своевременная выплата штрафа – это законопослушность. Законопослушность членов общества - это одна из самых значимых ценностей правового государства. Новая система с «дешевым» исполнением или же вообще с отсутствием платы за взыскание штрафа абсолютно не будет способствовать формированию у общества законопослушности. Зачем платить штраф 9,00 евро, когда его потом просто спишут со счета, и за это штрафнику ничего не будет? Так еще и за взыскание пусть заплатят бабушки?

Непонятным остается, как может быть столь различным взыскание частных требований и государственных требований: взыскание государственных требований стремятся внешне сделать дешевле, при том, как за исполнение частных требований плата остается на том же уровне. Взыскание штрафа будет стоить лихачу 0,00 евро (но помним, что за это будет платить налогоплательщик), а взыскание долга в 50,00 евро будет стоить должнику 40,00 евро (и опять вспоминаем: плюс государственный налог с оборота).

А в итоге: все тот же судебный исполнитель!

Самое курьезное во всех этих изменениях то, что если Налоговый департамент не сможет взыскать штраф со счета, то производство уйдет к судебному исполнителю, который будет заниматься реализацией имущества должника. И тогда должник будет должен оплатить услуги по взысканию и государству, и судебному исполнителю; и в результате всех хитросплетений заплатить больше.

По мнению же министерства юстиции проблемой является слишком большое число действующих судебных исполнителей (43), хотя количество судебных исполнителей, прописанное в законе, 55. И нет бы просто изменить одну статью одного закона (уменьшить число судебных исполнителей), государство решило изменить всю успешную исполнительную систему, что повлечет за собой изменение порядка 20 законов и 7 постановлений.

Палата судебных исполнителей и банкротных управляющих









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