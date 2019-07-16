ДОПОЛНЕНО. В Нарве загорелся 31-й автобус

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Около 10.00 часов утра на остановку на улице Пушкина в Нарве пришел автобус, полный дыма.

Фото свидетеля происшествия.

Как пояснили нашему изданию спасатели, прибывшие на место происшествия, у автобуса загорелась выхлопная труба.

Пассажиры и водитель не пострадали.

Как пояснил нашему изданию представитель автобусной фирмы Sebe, обслуживающей уездный маршрут 31 Нарва-Нарва-Йыесуу, пожара как такового не было. "Выхлопная труба не загорелась, из нее просто пошел дым, так как у автобуса вышел из строя турбонадув двигателя.

Это случается чрезвычайно редко - второй случай в нашей фирме за последние 8 лет, так как, по правилам, срок службы турбонадува равняется сроку службы самого автобуса. Разумеется, все наши автобусы регулярно проходят техосмотр, но бывают вещи, которые невозможно предусмотреть заранее", - пояснил представитель фирмы.

По его словам, выхлопную трубу неисправного автобуса спасатели залили водой, чтобы предотвратить распространение едкого дыма, за считанные секунды. Резервный автобус вместо вышедшего из строя был подан пассажирам через 15 минут.

Фото свидетеля происшествия.

Фото свидетеля происшествия.

Ирина Токарева

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