Полицейская сводка

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Физическое насилие

6 июля в Нарве на ул. Калда 39-летний мужчина избил свою бывшую гражданскую жену, 35-летнюю женщину. Полиция задержала подозреваемого.

Иллюстративное фото.

7 июля в Нарве в садоводческом кооперативе 23-летний молодой человек набросился на своего 44-летнего отца.

Кражи

1 июля в Нарве на ул. 26 Июля с припаркованного автомобиля украли видеорегистратор. Ущерб составляет 250 евро.

2 июля в Нарве на ул. Пушкина украли велосипед Kross.

3 июля в Нарве на ул. Кересе с припаркованного автомобиля были украдены: сабвуфер Alpine и магнитола Fusion. Ущерб составляет 500 евро.

5 июля в Нарве на Петербургском шоссе у 36-летней женщины украли сумку, в которой было 60 евро наличных денег, мобильный телефон iPhone и планшет iPad. Ущерб составляет 1438 евро.

5 июля в Нарве на ул. Кангеласте украли велосипед Carrero. Ущерб составляет 222 евро.

Присвоение чужого имущества

7 июля в Нарве на ул. Мыйза в увеселительном заведении присвоили мобильный телефон Huawei. Ущерб составляет 300 евро.

Граница

5 июля наблюдатель кордона Васкнарва обнаружил, что река Нарва была незаконно пересечена лодкой - из Российской Федерации до Эстонии и обратно. В лодке было три человека. Об инциденте было сообщено пограничникам Российской Федерации, которые задержали правонарушителей.

По информации Департамента полиции и погранохраны









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