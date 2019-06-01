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В воскресенье в деревне Кюкитая в пожаре погиб 16-летний Каспар. Согласно поступившей информации, виновные в его смерти хотели свести счеты — и все это из-за мизерной суммы.

Сведение счетов из-за 60 евро: подростка в Тартумаа убили из-за мизерной суммы?

В воскресенье утром Центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме в волости Тарту. В ходе работ по тушению возгорания в доме было найдено тело 16-летнего Каспара. Полиция сообщила, что это был поджог.

После трагического инцидента по деревне ходили слухи, что погибший в огне Каспар был в ссоре с 21-летним Эдуардом и 22-летним Расмусом из-за долга в 100 евро.

Согласно информации Delfi, конфликт произошел и вовсе лишь из-за 60 евро. Полиция подтвердила Delfi, что до них дошла такая же информация. Тем не менее, полиция продолжает расследование причин сведения счетов.

Как известно Delfi, трое молодых людей прекрасно ладили еще за неделю до инцидента и проводили время в одной компании. На фото они стоят в ряд: Каспар, Расмус и Эдуард (лица не скрыты).

Поседнее фото в Facebook Каспар загрузил в марте — на нем он был вместе с Эдуардом (фото сверху статьи, слева Эдуард, справа Каспар).

Друг погибшего Тоомас (имя изменено — прим. ред.) рассказал изданию, что у погибшего были социальные и финансовые проблемы с разными людьми. Даже с теми, которых он не знал. ”Когда его вышвырнули из дома, он связался с плохой компанией”, — сказал Тоомас. Он отметил, что о проблемах между Маргусом и двумя другими молодыми людьми знали только они сами. ”Он не особо распространялся на такие темы”, — сказал друг.

Во вторник Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры постановил взять под стражу Эдуарда по подозрению в убийстве. Расмуса сначала тоже задержали, но позже отпустили под домашний арест, подозрения в убийстве ему пока не предъявляли.









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