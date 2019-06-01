Полиция по-прежнему просит помощи в розыске пропавшего в Синимяэ Александра

Дата публикации: Вчера, 15:04 Просмотрено: 152

Полиция по-прежнему просит помощи в установлении местонахождения Александра, который ушел из дома в поселке Синимяэ.

Полицейские общались с близкими и соседями Александра, чтобы получить информацию о возможном местонахождении мужчины. Полицейские проверили места, где он мог находиться, медицинские учреждения, просмотрели записи камер видеонаблюдения, но пока поиски не принеслит результата.

Рост Александра 178 см, он среднего телосложения. Когда он ушел из дома, на нем была темная футболка и джинсы.

По информации Департамента полиции и погранохраны





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