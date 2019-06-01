Ехавшая в такси по улице Теллискиви семья чудом не погибла от пуль

Дата публикации: Вчера, 12:21 Просмотрено: 197

В минувшую пятницу быстрая реакция работающего в такси уроженца Чечни спасла семью иностранцев от пуль устроившего стрельбу на улице Теллискиви Райво Юримяэ, пишет Postimees.

Аслан Тангиев. Фото: Sander Ilvest

Число жертв стрелка, открывшего огонь в Таллинне на улице Теллискиви, могло быть больше. В злополучную пятницу 31-летний водитель такси Аслан Тангиев проезжал по улице Теллискиви с клиентами именно в то время, когда 30-летний Райво Юримяэ открыл огонь по сидевшим в машинах таксистам. В автомобиле Тангиева находилась немецкая семья из четырех человек. Всем им угрожала опасность, так как Юримяэ стрелял и по ним.

Все решили считанные сантиметры. Выстреливший в сторону машины Юримяэ либо мог кого-то серьезно ранить, либо машина могла и вовсе взлететь на воздух, так как в такси Тангиева установлено газовое оборудование.

«Аллах спас», - говорит Тангиев, одновременно поднимая к небу указательный палец. Как и его предки, он человек верующий.

Вдавил педаль газ в пол

В ту пятницу Тангиев около двух часов ночи направлялся в Пельгулинн, когда подобрал у магазина Selver в Каламая двух клиентов.

Он доставил их на место, а на улице Коцебу к машине подошел немец, который поинтересовался, свободна ли машина. По его словам, он вызвал желтое такси, но машина так и не приехала. Тангиев подобрал растерянного немца и его семью — жену и двоих детей.

Около 2.58 машина Аслана Тангиева направилась в сторону аэропорта. В 3.05 такси проезжало мимо Творческого городка Теллискиви, где к этому моменту Юримяэ уже успел произвести три выстрела в 32-летнего таксиста Максима, который позже скончался от полученных ранений. Затем Юримяэ направился к машине такси Takso24 и произвел четыре выстрела. Находившийся в машине Toyota Corolla Сергей был серьезно ранен.

Последний выстрел привлек внимание Тангиева.

Стрелок заметил проезжавший мимо автомобиль с плафоном такси, в сторону которого он с пистолетом в руках направился быстрым шагом.

«Я подумал, что надо что-то быстро делать», - вспоминает Тангиев события того дня.

Тангиев считает, что его и пассажиров спас инстинкт, который он унаследовал от переживших несколько войн предков. «Я долго не раздумывал — вдавил педаль газа в пол - и все. Как в свое время поступали в Грозном», - сказал он.

Тангиев сказал, что он слышал выстрелы, но поскольку никого из пассажиров пуля не задела, решил не останавливаться и продолжить путь в сторону аэропорта. По словам таксиста, его пассажиры толком и не поняли, что произошло.

«Сидевший рядом со мной мужчина потом спросил, что это был за хлопок. Я сказал, что, наверное, фейерверк», - описал он события того дня. Для Тангиева было чрезвычайно важно, что его клиенты были живы и невредимы.

Герой остался без работы

Примерно через час Тангиев обнаружил на своем автомобиле пулевое отверстие. К этому времени он успел взять еще одного клиента в Каламая. В очередной раз его путь пролегал по улице Теллискиви, которая к этому времени уже была перекрыта полицией.

Когда Тангиев обнаружил на машине пулевое отверстие, он осмотрел багажник, но пулю так и не нашел.

Тем же утром он обратился к полицейским, находившимся на месте происшествия, и показал свой автомобиль. Тангиев стал в этом деле важным свидетелем.

Полицейские осмотрели машину. Прибегли к помощи служебной собаки, которая голос подавала, но пулю обнаружить так не удалось. Также в аэропорту был проверен багаж немецкой семьи. Тоже безрезультатно. Теперь машина стоит на парковке Пыхьяской префектуры, поскольку поиски пули еще не закончились.

К сожалению, это доставило Тангиеву дополнительную головную боль, так как машина кормила его семью. И теперь ему нужно где-то взять деньги, чтобы обеспечить семью, платить лизинг за автомобиль и отремонтировать машину.

«Я пытался объяснить в банке, что я какое-то время не смогу выплачивать лизинг, потому что остался без рабочей машины. Дохода-то нет. Но банковского работника это не сильно интересовало», - посетовал он. Тангиев надеется, что выданная Департаментом полиции и погранохраны справка как-то повлияет на мнение банка.

«У меня скоро ребенок должен родиться. Жена в декрете. Я один работаю. Не знаю, как и быть теперь», - подытожил спасший немецкую семью таксист.

Вчера стало известно, что таксист, получивший ранение на столичной улице Теллискиви, находится в стабильном состоянии. Согласно сообщениям, из-за полученных ранений водитель такси Сергей был введен в искусственную кому, из которой уже вышел. По словам близких, Сергей способен к общению. На сегодняшний день положение стабильное, но по-прежнему тяжелое. Семья находится в больнице рядом с пациентом. В Сергея попали четыре пули. В минувшую пятницу около трех часов ночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в Таллинне на улице Теллискиви стреляли в двух таксистов. Получивших ранения мужчин доставили в больницу, где один из них, 32-летний Максим, скончался. Стрелявший, 30-летний Райво Юримяэ, в тот же день совершил самоубийство.



