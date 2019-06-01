Полицейская сводка

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Физическое насилие

15 июня в Нарве на ул. Мыйза на 29-летнюю женщину набросился ее спутник. Полиция задержала 39-летнего подозреваемого.

Иллюстративное фото.

15 июня в Нарве на ул. Креэнхольми на 48-летнюю женщину набросился ее гражданский муж. Полиция задержала 41-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

15 июня в Нарве на ул. Кангеласте напали на 13-летнего мальчика. Полиция задержала 44-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

15 июня в Нарве на ул. Выйду 14-летний молодой человек набросился на 35-летнего мужчину. Полиция задержала подозреваемого.

16 июня в Нарве возле увеселительного заведения на ул. Мыйза 27-летняя женщина подвергась нападению.

16 июня в Нарва-Йыэсуу 35-летний мужчина был объявлен в розыск своей 31-летней бывшей супругой.

Угроза насилия

16 июня в Нарве на ул. Лыокесе угрожали 13-летнему мальчику расправой. Полиция задержала 70-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

Кражи

14 июня в Йыхви на Нарвском шоссе украли смартфон Samsung. Ущерб составляет 800 евро.

16 июня в Нарве на ул. Раху был взломан гаражный бокс и похищены инструменты. Ущерб составляет 1100 евро. Сотрудники полиции задержали 55-летнего мужчину в качестве подозреваемого.

Мошенничество

11 июня полиция возбудила уголовное дело в связи с предполагаемой инвестицией 68 - летним жителем Нарвы суммой в 3185 евро. 20 мая с ним связались по телефону и предложили инвестировать и зарабатывать деньги. Жителю Нарвы дали указание разместить программное обеспечение на компьютере и купить акции.

Граница

10 июня наблюдатель радара на приграничной территории кордона Васкнарва обнаружил на реке Нарва двух людей на лодке, которые причалили к острову, и один из мужчин вышел из лодки. Согласно Закону о государственных границах, посещение островов в реке Нарва допускается только по согласованию с полицией. Мужчина 1986 года рождения был оштрафован.

По информации Департамента полиции и погранохраны и Спасательного департамента







