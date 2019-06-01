Обвиненного в жестоком убийстве нарвитянина прокуратура просит посадить на 14 лет

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Уголовное дело о жестоком убийстве женщины-косметолога ее мужем прямо на рабочем месте, в салоне красоты, суд рассмотрел в закрытом режиме и скоро вынесет приговор. Применяемая уголовная статья допускает пожизненное заключение.

Обвиненного в жестоком убийстве жены Сергея выводят из зала суда после вынесения в его отношении решения о содержании под стражей на время расследования (апрель 2018 года). Фото: Илья Смирнов

Прошлой весной, 21 апреля 2018 года в 22.15 в помещении салона красоты на нарвской улице Юхкентали было обнаружено тело 42-летней Елены Гадзовской с видимыми повреждениями на теле. Женщина была избита и зарезана.

На месте преступления полиция задержала мужа жертвы - ранее не судимого Сергея Голубева (42 года на тот момент). С того дня Сергей содержится под стражей.

Нынешней весной это уголовное дело с обвинением Сергея в жестоком убийстве оказалось в Вируском уездном суде, а именно в его нарвском судебном доме, стоящем буквально по соседству с тем офисным центром, располагавшийся в котором салон красоты стал местом преступления.

Рассмотрение данного дела суд провел в закрытом режиме, поскольку потерпевшей стороной являются дети убитой Елены.

Как сообщили "Северному побережью" в Вируской окружной прокуратуре, детали обвинения не могут быть оглашены именно потому, что судебное разбирательство было полностью закрытым.

"Сергею было предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном мучительным или жестоким способом. В качестве наказания прокурор просил назначить обвиняемому 14 лет тюремного заключения", - сообщила пресс-представитель прокуратуры Елена Филиппова.

Названная статья Пенитенциарного кодекса, рассматривающая убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное мучительным, жестоким способом, предусматривает наказание тюрьмой на срок от восьми до двадцати лет или вплоть до пожизненного.

Оглашение приговора Сергею первоначально планировалось на прошлой неделе, однако перенесено судом на 2 июля.

Источник: rus.postimees.ee