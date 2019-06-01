...А закончился день пожаром

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12-е июня оказалось в Нарве богатым на происшествия: рабочий день начался с автомобильной аварии в центре города (см. +Галерея. Авария на кольце в Нарве). А закончился пожаром на ул. Уускюла, для тушения которого потребовалось 3 спецмашины.

Фото: Галина Чиченкова

Как пояснила нам автор присланного нам снимка, пожар не мог оказаться незамеченным для проезжающих мимо, поскольку сопровождался густым дымом и в целом картина была тревожная. Вместе с тем, как оказалось, горевшее здание было небольшим - хозяйственная постройка возле бывшего детского сада "Kuusake".

Фото: Галина Чиченкова

По информации пресс-секретаря Восточного спасательного центра Евгении Парв, спасатели получили вызов в 15:49, в 16:14 пожар был ликвидирован. Помимо этого спасатели организовали перемещение припаркованных на данном месте автомобилей. Обстоятельства возгорания выясняются.

Фото: Галина Чиченкова

Фото: Галина Чиченкова



