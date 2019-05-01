Эстонские власти изъяли на границе в Нарве свыше 1 млн контрабандных сигарет

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Сотрудники Налогово-таможенного департамента (НТД) пресекли попытку незаконного ввоза в Эстонию 1 008 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

Контрабандные сигареты конфискованы. Автор: НТД

Контрабандный товар выявили в середине мая на пограничном пункте в Нарве, он был спрятан в фургоне Volkswagen Crafter, въезжавшем в Эстонию со стороны России, сообщила во вторник, 11 июня, пресс-служба НТД.

По данным властей, водитель транспортного средства заполнил декларацию, в которой указал, что везет электронные диоды и воздушные фильтры для автомобилей. Однако в ходе проверки с помощью рентгеновского аппарата выяснилось, что в картонных коробках вместо фильтров находились контрабандные сигареты.

"Приобретение нового рентгеновского оборудования, использование таможенных собак и хороший анализ рисков способствуют более эффективному таможенному контролю", - рапортуют власти.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Источник: rus.err.ee