Пожилой мужчина взят под стражу в связи со случаем насилия в близких отношениях

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5 июня полицейские задержали в Кохтла-Ярве в качестве подозреваемого 73-летнего мужчину, который угрожал своей супруге убийством.

Иллюстративное фото.



Согласно подозрению, 5 июня 73-летний мужчина угрожал дома в Кохтла-Ярве на ул. Оутокумпу своей 83-летней супруге причинением повреждений и убийством. У мужчины в руках был нож, поэтому у женщины были основания опасаться за свои жизнь и здоровье. 15 минут спустя подозреваемый подошел во дворе дома к своей 37-летней внучке и ударил ее по лицу кулаком.

Мужчина ранее неоднократно наказывался в уголовном порядке и сейчас находился на испытательном сроке.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Натальи Фирсовой, она ходатайствовала в суде о взятии подозреваемого под стражу, так как мужчина и раньше применял физическое насилие по отношению к супруге и угрожал ей убийством.

„У подозреваемого сформировалось агрессивное поведение именно по отношению к супруге и более легкая мера пресечения не стала бы препятствием для совершения новых преступлений", – сказала Наталья Фирсова.

Вируский уездный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял мужчину под стражу на срок до двух месяцев.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант говорит, что в таких случаях насилия в близких отношениях следует быстрое вмешательство полиции.

"Насилие в близких отношения неприемлемо и для зашиты жертв предпринимаются конкретные шаги. Это означает, что в тяжелых и повторяющихся случаях насилия в близких отношениях, когда есть основание полагать, что агрессор может совершить новые преступления, мы применяем строгие меры. Агрессор задерживается и тут же изолируется от жертвы", – сказал полицейский.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции добавил, что изолирование агрессора из общества помогает жертве быстрее выйти из замкнутогокруга, кроме полиции жертве начинают помогать местное самоуправление, служба помощи жертвам и представители других компетентных организаций.

В этом году в Идаской префектуре было зарегистрировано 496 преступления, связанных с насилием в близких отношениях. Почти половина случаев произошла в присутствии детей, а в отношении самих детей совершается почти каждое десятое такое преступление.

Идаская префектура

Вируская окружная прокуратура