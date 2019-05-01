Суд отстранил защитников от участия в судебном разбирательстве

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5 июня Вируский уездный суд отстранил двух защитников, Сильви Эрро и Стеллу Эйнла-Хомич от участия в общем производстве по делу о превышении власти со стороны двух бывших полицейских.

Иллюстративное фото.

Согласно обвинению, 4 апреля 2017 года, вечером, бывший полицейский Идаской префектуры Андрей Кириллов и его напарник помощник полицейского Глеб Володин превысили свои служебные полномочия. Вируская окружная прокуратура выдвинула бывшим стражам порядка обвинения в том, что, находясь на смене и выписав мужчине протокол о проступке за употребление наркотических веществ в малых количествах, они по какой-то причине вывезли мужчину в лес. В лесу они оставили этого человека, перед этим применив в отношении него газовый баллончик.

Тем самым бывшие стражи порядка оставили этого человека в лесу, без способности к ориентированию, ослепленного, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без телефона и куртки, не оказав ему первую помощь и не вызвав скорую помощь. Мужчина смог выбраться из леса только рано утром следующего дня.

3 июня в Вируском уездном суде началось судебное разбирательство данного уголовного производства в общем порядке. Однако, уже в среду суд посчитал, что подсудимым не оказывается квалифицированная юридическая помощь. У суда возникло обоснованное подозрение в том, что защитники не выполняют свои обязанности исходя из отсутствия предусмотренных законом знаний. В своем решении суд исходил из принципа, что государство обязано предоставлять реальное право на защиту и делать со своей стороны все возможное, чтобы это гарантировать.

В данном случае, отстранение защитников от участия в судебном разбирательстве необходимо для лучшей защиты прав обвиняемых. Суд также отметил, что владение государственным языком обоих защитников недостаточно для того, чтобы участвовать в судебном процессе.

Обвиняемым предоставили время до 17 июня для того, чтобы они взяли себе новых защитников, являющихся членами Эстонской адвокатуры. Если этого не будет сделано в срок, суд сам назначит обвиняемым защитников в порядке оказания государственной правовой помощи.

По информации Департамента полиции и погранохраны



