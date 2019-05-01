Гражданин Бангладеш переплыл реку Нарва и был задержан эстонскими пограничниками

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В четыре часа утра 2 июня пограничный патруль на реке Нарва задержал нарушителя границы, 30-летнего гражданина Бангладеш.

Иллюстративное фото. Автор: PPA

В воскресенье, 2 июня, около 4 часов утра патрулировавшие на реке Нарва на катере пограничники Идаской префектуры обнаружили мужчину, переплывавшего через временную контрольную линию в Эстонию из Российской Федерации. Сотрудники погранохраны задержали нарушителя, который оказался 30-летним гражданином Народной Республики Бангладеш.

Задержанного мужчину, незаконно переплывшего временную контрольную линию, для выяснений всех обстоятельств происшествия доставили в отделение полиции. В отношении иностранца было начато делопроизводство о проступке, ему был назначен денежный штраф и выдано предписание для выезда из Эстонии.

Ведущий чиновник пограничной охраны Нарвского кордона Вахур Орас подтвердил, что в тот же день иностранец был отправлен обратно в Российскую Федерацию.

"Попытка пересечения реки таким образом с целью незаконной миграции является редким случаем. На реке патрулируют пограничники, также за временной контрольной линией следят при помощи техники, поэтому пересечь реку незамеченным практически невозможно. Если кто-то и пытается незаконно пересечь границу вплавь, что такие нарушения, как правило, быстро раскрываются, и в этом погранохране помогает и местное население", – сказал Вахур Орас.

Источник: rus.err.ee