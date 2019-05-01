Как избежать ареста счёта судебным исполнителем?

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В последнее время участились случаи, когда судебный исполнитель арестовывает банковский счёт человека в полном объёме. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, при получении сообщения об инициировании исполнительного производства необходимо немедленно связаться с судебным исполнителем и попросить оставлять на своём счету сумму в размере минимальной зарплаты.

Иллюстративное фото.

Несмотря на то, что Ст.131 Закона об исполнительном производстве чётко указывает на поступления, с которых нельзя востребовать по искам, тем не менее, на практике это происходит. К числу таких поступлений относятся социальные пособия, государственные семейные пособия, пенсия, алименты и т.д. Здесь проблема кроется в том, что у судебного исполнителя отсутствует информация о поступлениях, т.е. источники дохода им неизвестны.

Для того, чтобы судебный исполнитель не трогал поступления, перечисленные в Ст. 131 Закона об исполнительном производстве и оставлял средства в размере минимальной зарплате на счету, необходимо представить ему заявление и доказать происхождение доходов.

По словам юриста Eesti Õigusbüroo Яанно Перви, большое количество подобных всепоглощающих арестов стали возможными именно по причине отрицания должником иска судебного исполнителя. «Если по иску невозможно заплатить сразу, и существует опасность ареста банковского счёта, исполнителю следует представить заявление. Заявление следует представить в течение данного исполнителем срока добровольной оплаты иска и доказать доходы, перечисленные в Ст. 131 упомянутого закона, которые не подлежат аресту. В качестве доказательства подходит, например, решение Департамента социальных дел о пособиях или решение Кассы по безработице о пособии по безработице. Правило такое: если исполнителю не представлено заявления о том, чтобы не арестовали пособия, то исполнителю ничего о них неизвестно, и он накладывает арест на весь счёт», - сказал Перв.

Перв добавляет, что исполнителю необходимо представить также заявление, в котором содержится просьба оставлять на счету должника предусмотренную постановлением Правительства Республики минимальную зарплату в сумме 540€, и если есть несовершеннолетние дети, то 1/3 минимальной зарплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка, и приложить к заявлению копии ID-карт или паспортов детей.

Но как поступать в случае, если на банковском счету уже арестована сумма больше предусмотренной?

В данном случае также необходимо быстрое реагирование – судебный исполнитель может вернуть сумму больше предусмотренной только в течение трёх рабочих дней на основании вашего обоснованного заявления, поскольку судебный исполнитель держит деньги на своём счету только три рабочих дня и затем перечисляет долг тем, кто его востребовал.

Как правило, на счету должника должна оставаться неарестованной сумма в размере минимальной зарплаты, но что происходит, если доход человека ниже предусмотренного минимума в 540€?

Если человек зарабатывает минимальную зарплату или меньшую сумму, от его зарплаты необходимо вычесть расчётный прожиточный минимум (сейчас он составляет 215,44€), и только 20% оставшейся суммы – этот тот максимум, который судебный исполнитель имеет право арестовать.

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