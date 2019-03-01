Полицейская сводка

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Физическое насилие

21 мая в Нарве на ул. Партизани на 48-летнюю женщину набросилась ее 82-летняя родственница.

22 мая в Нарве в квартире на ул. Космонауди женщина несколько раз нанесла ножевое ранение своему 51-летнему гражданскому мужу. Мужчина был доставлен в больницу, женщина арестована.

26 мая в Нарве возле увеселительного заведения на ул. Мыйза избили 31-летнего мужчину.

Кражи

21 мая в Нарве с лестничной площадки на ул. Раквере украли велосипед Classic. Ущерб 400 евро.

21 мая вечером в Нарве на ул. Тиймана неизвестный молодой человек украл скутер у 13-летнего мальчика. Ущерб 250 евро.

Присвоение чужого имущества

21 мая в Нарва-Йыэсуу на ул. Койду присвоили забытый мобильный телефон Huawei. Ущерб составляет 300 евро.

Физическое насилие

20 мая в Нарве ранним утром на Таллиннском шоссе неизвестный мужчина набросился на 39-летнего мужчину, ударил его кулаком и сорвал с шеи золотую цепочку. Ущерб составляет 3999 евро.

Поджог

Поздно вечером в понедельник загорелось здание бывшей инфекционной больницы на улице Карья в Нарве. Сигнал о пожаре поступил на пуль дежурного Центра тревоги в 20.09. Предполагаемая причина пожара - поджог. Возгорание ликвидировали к 21.10.



