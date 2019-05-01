Школьная травля пятиклассницы вылилась в полноценное взрослое преступление

Дата публикации: Вчера, 11:07 Просмотрено: 85

Мужчина, позднее сдавшийся в полицию добровольно, вчера утром заявился в пятый класс силламяэской Ваналиннаской школы и напугал детей неадекватным поведением с применением чего-то похожего на пистолет и нож. "Северное побережье" выяснило, что таким безобразным образом взрослый попытался решить запущенную проблему буллинга - внутриклассной травли одной девочки.

Школьнику надели наручники. (Изображенное на данном фото не имеет отношения к описываемому в статье.) Фото: Илья Смирнов

Вчера перед началом учебного дня в Ваналиннаскую школу города Силламяэ заявился мужчина, сопровождавший пятиклассницу. Зайдя в класс до появления учителя, мужчина стал угрожать детям чем-то похожим на оружие.

Взрослые сотрудники школы вовремя не заметили происходившее в классе перед первым уроком и не смогли вмешаться. Вследствие этого мужчина неспешно покинул здание, однако вчера же днем сам явился в полицию.

Заведено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка. Как сообщила пресс-советник Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, мужчина задержан полицией в качестве подозреваемого и будет допрошен. Дальнейшая его судьба вчера к концу дня еще не была ясна.

По словам Филипповой, пока нельзя утверждать, было ли в руках у подозреваемого действительно оружие. "Это будет выяснено в ходе уголовного расследования, пока еще уточняется. В полицию он пришел без оружия".

Поставил ребенка на колени

"Северное побережье" связалось с мамой одной пятиклассницы, обучающейся в том же классе и ставшей свидетельницей взрослой выходки. Эта женщина, попросившая не публиковать ее имя, рассказала, что конфликт в классе назрел давно. Речь идет о травле одной одноклассницы. "Она, скажем так, изгой в этом классе, в отношении нее оказывается и моральное, и физическое насилие".

По данным собеседницы, агрессивно настроенный мужчина - это был точно не отец той девочки - пришел в класс перед началом первого урока, сопровождая ученицу и таким образом миновав школьную охрану.

- Мама этой девочки пыталась разобраться с проблемой внутри школы, но, видимо, школа не помогла настолько, насколько надо. И, наверное, они решили прибегнуть вот к такому разрешению конфликта: девочка пришла утром в школу с этим непонятным мужчиной, - рассказала женщина со слов своей дочери, ставшей свидетельницей происшествия.

Дети увидели в руках нарушителя порядка пистолет, предположив, что это игрушка, а также увидели нож.

- Мужчина взял мальчика (обидчика одноклассницы) за грудки, поставил на колени, заставил извиняться перед жертвой класса, а остальным детям сказал нецензурными словами, что они все от него получат, что перережет их всех, а если узнают родители, то порежет и их. Потом он ушел, еще некоторое время бродил по школе, толкнул дежурного в коридоре и приставил оружие к его виску, - рассказала мама ребенка.

По рассказу собеседницы "Северного побережья", после происшествия дети остались очень напуганными. "Большую часть класса забрали с уроков родители, потому что дети плачут, трясутся".

- Большинство детей также переживают за своих родителей - что тот мужчина нас теперь порежет, - добавила она.

Последствие школьной травли

Собеседница повторила, что травля одной девочки в их классе - давно известная проблема, и та мама борется как может, даже обращалась за помощью в полицию.

- Но, наверное, что совсем выбило ее из колеи, случилось месяца полтора-два назад: девочки из класса создали в социальной сети аккаунт от имени той девочки, над которой они издевались, и с аккаунта рассылали гадкие сообщения. Это конкретный буллинг, на который школа, я считаю, закрыла глаза, а мама от своего бессилия решила вот так решить эту проблему, - с материнским сопереживанием рассказала мама одноклассницы.

Директор Ваналиннаской школы Силламяэ Ирина Лю сообщила новостному интернет-порталу rus.err.ee, что она сожалеет о том, что взрослый человек смог беспрепятственно пройти в их школу: "Вынуждена признать, что пространство в школе организовано так, что охрана не может контролировать его все".

- У нас родители могут приводить детей до гардероба, но иногда они поднимаются к администрации или учителям. Сегодня (вчера) утром охранник был замещающий и не знал всех родителей в лицо, поэтому мужчина, который пришел в школу рано утром вместе с ребенком, не вызвал подозрений. Сложно утром ограничить поток людей и контролировать все пространство школы, но после инцидента мы уже обсуждаем, как улучшить систему охраны школы, - прокомментировала директор.





Машут оружием направо и налево Немного схожий с описанным в статье случай имел место в субботу, 25 мая, в Йыхви: на улице Кооли 37-летний пьяный мужчина угрожал похожим на оружие предметом троим человекам. Тот грубый нарушитель общественного порядка тоже был задержан. И в его случае следствие тоже пока не может сказать, чем же был вооружен хулиган.





Северное побережье