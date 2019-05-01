Реклама Подписка Наша редакция

Правопорядок / ПроисшествияВ Нарве подожгли бывшее здание инфекционной больницы

Дата публикации: Вчера, 10:05 Просмотрено: 89

Накануне поздно вечером загорелось здание бывшей инфекционной больницы на улице Карья в Нарве.

В Нарве подожгли бывшее здание инфекционной больницы
Пожарные машины Автор: ERR

Сигнал о пожаре поступил на пуль дежурного Центра тревоги в 20:09, сообщила во вторник пресс-служба Спасательного департамента.

Предполагаемая причина пожара - поджог. Возгорание ликвидировали к 21:10.

Находящиеся в данном здании подразделения Нарвской больницы около пяти лет назад были переведены в корпуса лечебного учреждения в районе Кренгольма.

Источник: rus.err.ee

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все