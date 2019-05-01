В Нарве подожгли бывшее здание инфекционной больницы

Правопорядок / ПроисшествияВ Нарве подожгли бывшее здание инфекционной больницы
Дата публикации: Вчера, 10:05 Просмотрено: 89
Накануне поздно вечером загорелось здание бывшей инфекционной больницы на улице Карья в Нарве.
Пожарные машины Автор: ERR
Сигнал о пожаре поступил на пуль дежурного Центра тревоги в 20:09, сообщила во вторник пресс-служба Спасательного департамента.
Предполагаемая причина пожара - поджог. Возгорание ликвидировали к 21:10.
Находящиеся в данном здании подразделения Нарвской больницы около пяти лет назад были переведены в корпуса лечебного учреждения в районе Кренгольма.
Источник: rus.err.ee