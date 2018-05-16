В Ваналиннаской основной школе Силламяэ мужчина целился в 15-летнего подростка

Дата публикации: Вчера, 16:13 Просмотрено: 85

В понедельник утром, в Ваналиннаской основной школе Силламяэ мужчина направил на подростка предмет, похожий на оружие, после чего сдался полиции. Мужчина пришел разбираться с пятиклассниками якобы обижавшими его ребенка, а подросток оказался случайно на пути взвинченного родителя. Директор школы обещает улучшить систему охраны.

Фото: visitestonia.com

Как сообщила порталу rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова, в 7:55 утра в понедельник 38-летний мужчина, проходя по коридору одной из силламяэских школ, задел 15-летнего подростка.

После этого мужчина достал предмет, напоминающий оружие, и направил его на молодого человека, а затем скрылся.

Филиппова отметила, что в школе никто не пострадал. Вскоре мужчина сам явился с повинной в полицию. "На данный момент он задержан в качестве подозреваемого. Начато уголовное производство по статье, рассматривающей грубое нарушение общественного порядка. Обстоятельства происшествия уточняются", – сказала Филиппова.

В прокуратуре не пожелали уточнить, в какой именно школе произошел инцидент.

Директор Ваналиннаской основной школы Ирина Лю сказала rus.err.ee, что она сожалеет, что взрослый человек беспрепятственно смог пройти в школу. "Вынуждена признать, что пространство в школе организовано так, что охрана не может контролировать его все. У нас родители могут приводить детей до гардероба, но иногда они поднимаются к администрации или учителям. Сегодня утром охранник был замещающий и не знал всех родителей в лицо, поэтому мужчина, который пришел в школу рано утром вместе с ребенком, не вызвал подозрений. Сложно утром ограничить поток людей и контролировать все пространство школы, но после инцидента мы уже обсуждаем, как улучшить систему охраны школы".

Что произошло на самом деле, пока не известно, но, из объяснений из разных источников выходит, что мужчина пришел в школу, чтобы разобраться с теми, кто третировал его ребенка. После "разговора" с пятиклассниками, он собрался уходить из школы и в коридоре случайно столкнулся с группой девятиклассников. Произошел конфликт с подростоком, которому мужчина угрожал предметом похожим на оружие.

Во время инцидента дети были одни, все происходило в коридоре школы. "Поскольку начинается пора контрольных работ и экзаменов, то сегодня всех учителей собрали на короткое совещание, их не было вместе с детьми", - сказала директор, добавив, что все произошедшее случайное стечение обстоятельств.

По ее словам, дети из младшего класса восприняли инцидент по-разному: одни, как приключения, другие были напуганы. "Мы стараемся составить картину произошедшего, не травмируя их. Ситуацию удалось урегулировать, но учителя получили задание наблюдать за состоянием детей".

Источник: rus.err.ee