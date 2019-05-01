В Нарве с шеи мужчины сорвали золотую цепь - ущерб составил почти 4000 евро

Правопорядок / ПроисшествияВ Нарве с шеи мужчины сорвали золотую цепь - ущерб составил почти 4000 евро
Дата публикации: Сегодня, 14:11 Просмотрено: 64
Накануне в Нарве 39-летний мужчина стал жертвой уличного ограбления.
Иллюстративная фотография. Автор: CXreative Commons
По информации Идаской префектуры, инцидент произошел рано утром в среду на Таллиннском шоссе.
Неизвестный мужчина ударил прохожего кулаком и сорвал с его шеи золотую цепь с кулоном в виде креста.
Пострадавший оценил ущерб в 3999 евро.
Для расследования произошедшего возбуждено уголовное дело.
Источник: rus.err.ee