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Правопорядок / ПроисшествияВ Нарве с шеи мужчины сорвали золотую цепь - ущерб составил почти 4000 евро

Дата публикации: Сегодня, 14:11 Просмотрено: 64

Накануне в Нарве 39-летний мужчина стал жертвой уличного ограбления.

В Нарве с шеи мужчины сорвали золотую цепь - ущерб составил почти 4000 евро
Иллюстративная фотография. Автор: CXreative Commons

По информации Идаской префектуры, инцидент произошел рано утром в среду на Таллиннском шоссе.

Неизвестный мужчина ударил прохожего кулаком и сорвал с его шеи золотую цепь с кулоном в виде креста.

Пострадавший оценил ущерб в 3999 евро.

Для расследования произошедшего возбуждено уголовное дело.

Источник: rus.err.ee

 

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