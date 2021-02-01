Дата публикации: Сегодня, 13:34 Просмотрено: 175

Праздничный настрой

Опробовано - у этой пасхи потрясающий вкус!

Как выпускающий редактор каждый год перед Пасхой я ищу рецепты к праздничному столу, которые мы публикуем на страницах нашей газеты. Какие-то использую и сама. С мукой дело не имею, куличи не пеку. Яйца не крашу, иду по пути наименьшего сопротивления – украшаю их наклейками. А вот с пасхой экспериментировала долго. В том смысле, что испробовала много разных рецептов, прежде чем нашла «свой». И последние лет пять делаю только по нему. И вам рекомендую!

Берем: 0,5 стакана бренди

150 г сухофруктов (чернослив, курага обязательно, плюс изюм и проч.)

800 г творога (беру только рикотту)

2 сваренных вкрутую яичных желтка

100 г сливочного масла

1, 25 стакана сахара

1 стакан сметаны (жирной)

2 ч. л. ванильного сахара

0.25 ч. Л. Соли

1 стакан 35% сливок.

Делаем: Сухофрукты измельчить, залить бренди, нагреть на слабом огне, оставить на 15 минут пропитываться.

Яичные желтки растереть с творогом. Взбить сливочное масло комнатной температуры с сахаром (самая трудоемкая задача). Добавить творог, сметану, соль, ванильный сахар. Сливки немного взбить венчиком, соединить с бренди и сухофруктами, творожной массой.

Выложить смесь в форму, положить груз (рикотта много жидкости не даст) и – в холодильник.

Готовить лучше в пятницу утром или днем, если нет времени, то можно и вечером. Из рикотты воды немного выходит. Потому как в субботу святить, а в воскресенье – уже на стол.



С наступающим праздником и приятного аппетита!





Светлана Зайцева

Фото: Светлана Зайцева