ПасхаРецепт пасхи от нашей редакции
Дата публикации: Сегодня, 13:34 Просмотрено: 175
Праздничный настрой
Опробовано - у этой пасхи потрясающий вкус!
Как выпускающий редактор каждый год перед Пасхой я ищу рецепты к праздничному столу, которые мы публикуем на страницах нашей газеты. Какие-то использую и сама. С мукой дело не имею, куличи не пеку. Яйца не крашу, иду по пути наименьшего сопротивления – украшаю их наклейками. А вот с пасхой экспериментировала долго. В том смысле, что испробовала много разных рецептов, прежде чем нашла «свой». И последние лет пять делаю только по нему. И вам рекомендую!
Берем:
0,5 стакана бренди
150 г сухофруктов (чернослив, курага обязательно, плюс изюм и проч.)
800 г творога (беру только рикотту)
2 сваренных вкрутую яичных желтка
100 г сливочного масла
1, 25 стакана сахара
1 стакан сметаны (жирной)
2 ч. л. ванильного сахара
0.25 ч. Л. Соли
1 стакан 35% сливок.
Делаем:
Сухофрукты измельчить, залить бренди, нагреть на слабом огне, оставить на 15 минут пропитываться.
Яичные желтки растереть с творогом. Взбить сливочное масло комнатной температуры с сахаром (самая трудоемкая задача). Добавить творог, сметану, соль, ванильный сахар. Сливки немного взбить венчиком, соединить с бренди и сухофруктами, творожной массой.
Выложить смесь в форму, положить груз (рикотта много жидкости не даст) и – в холодильник.
Готовить лучше в пятницу утром или днем, если нет времени, то можно и вечером. Из рикотты воды немного выходит. Потому как в субботу святить, а в воскресенье – уже на стол.
С наступающим праздником и приятного аппетита!
Светлана Зайцева
Фото: Светлана Зайцева