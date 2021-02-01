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Пасхальное послание Преосвященного Лазаря, епископа Нарвского и Причудского боголюбивой пастве Нарвской епархии

Епископ Нарвский и Причудский Лазарь, Управляющий Нарвской и Причудской епархией

Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало, и играюще поем виновнаго, Единаго благословеннаго отцев Бога и препрославленнаго



(Канон Пасхи, 7-я песнь).

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Всечестные отцы, братья и сестры



Снова всему миру в кратких, но исполненных глубокого смысла словах «Христос воскресе», проповедуется весть о великом чуде, перевернувшем всю историю человечества, - воскресении из мертвых Сына Божия Иисуса Христа.

Идя по дороге жизни, увлекаемые суетой, гонимые ее стремительностью, мы привыкаем ко многим явлениям, на что-то вовсе перестаем обращать внимание. Поэтому, наполненная чудесами, тихой радостью, встречами, она, становится для многих людей пресной, скучной и бессодержательной. Под давлением современной секулярной философии, стремящейся к десокрализации христианской культуры Европы, многие глубинные символы, вкорененные в сознание человека евангельской проповедью, утрачивают свой смысл. Перестают звучать призывной радостью церковные праздники, которые некогда концентрировали людей вокруг величественных городских соборов и скромных сельских церквей. Лишенные богослужебной, литургической основы они превращаются в непонятные безжизненные рудименты далекого прошлого. Не исключение и праздник Святой Пасхи. Для большинства наших современников он ассоциируется с куличами и крашением яиц, то есть с домашней, народной традицией.

Что же, собственно, является сущностью этого великого Дня? Почему апостол Павел так категорично настаивал, что «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (Кор. 15.14)?

Праздник Пасхи неразрывно связан с игнорируемой многими темой смерти. Вместе с тем нет такой мысли, которая бы повергала нас в такое беспокойство и страх, так омрачала бы чувства, как напоминание о ней. Каждый, рождаясь, знает, что ему предстоит сойти во чрево земли, но это не порождает успокаивающей привычки к страшному итогу всего живого. Кончина человека в любом возрасте всегда безвременна и неожиданна. Это поистине личностная трагедия, катастрофа, крушение надежд и планов. С таким состоянием мироздания невозможно внутренне примириться, так как все мы сотворены Богом для вечной жизни и радости общения с Ним.

Смерть не имеет бытия, ибо не сотворена Отцом Небесным, она возникла в результате свободного выбора нашего всеобщего праотца Адама. Обретя существование, она так овладела людьми, что для избавления от ее тиранического насилия понадобилось рождение Бога, принятие Им нашей плоти. Только искупительными страданиями на Кресте Сына Божия и Его воскресением из мертвых мы избавились от господства тления и мрака адского отчаяния.

Христовой Пасхой отведен от нас лютый ангел смерти, воскресением Иисуса нам даровано подлинное бессмертие и восстановлено порушенное грехопадением единство человеческого естества. В ожидании этого жили сотни поколений до Христа, тоской по утраченному раю и бессмертию было проникнуто религиозное сознание людей ветхозаветных времен. И вот свет Пасхи разлился по всей Вселенной, открыты врата рая, человек снова там ожидаемый обитатель – и отныне не только душой, но и телом будет он пребывать там.

Более 2000 лет прошло с того чудесного утра, когда мироносицы были оповещены Ангелом о воскресении Своего любимого Учителя и Господа. Однако смерть как таковая не перестала быть. Но как поменялось отношение к ней! Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Правда, мы и теперь умираем прежней смертью, но не остаемся в ней; и это не значит умирать…Сила смерти и подлинность смерти – в том, что умерший уже не имеет возможности вернуться к жизни… Если же он после смерти оживет, и при том лучшей жизнью, то это уже не смерть, но успение».

Разделить пасхальную радость, почувствовать ее сердцем и воспользоваться дарованными плодами можно только верой. Желаю всем вам в эти святые дни пережить ту же радость, какую почувствовали апостолы Христовы, узнав о Его воскресении. Пусть пасхальная ночь преисполнит вас светом веры и надежды.



Епископ Нарвский и Причудский

Лазарь,

Управляющий Нарвской и Причудской епархией

Пасха Христова

2021 г.

г. Нарва