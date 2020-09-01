В Нарве планируется первый фестиваль авторского фото

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Объединение MTÜ Autori Foto («Авторское фото») объявило об организации первого фестиваля авторской фотографии «AutoriFotode Biennaal 2021». Фестиваль пройдет 29-30 мая 2021 года на территории Центра свободного творчества (Vabaduse 20, Narva).



Участники студии "Автрское фото" за подготовкой очередной выставки.

Инициатива основана на конкурсе «Человек в современном мире», проводимом членами объединения с 2018 года. В рамках фестиваля состоится выставка работ участников фестиваля. Представленные работы примут участие в фотоконкурсе.

«Наше решение изменить формат конкурса и расширить жанровый список связано прежде всего с довольно большим ростом количества фотографов, увлекающихся творческой фотографией», – говорится на домашней страничке MTÜ в Интернете.

Организаторы фестиваля рассчитывают показать индивидуальное творчество каждого автора, раскрыть отношение фотографов не только к красоте окружающего мира, но и к его проблемам, показать умение авторов пользоваться всеми приемами такого сильного визуального искусства, как фотография. Также ожидается, что фестиваль поможет открыть новые имена и таланты в области фотоискусства.

Конкурс проводится в 10 номинациях: ландшафт, морской пейзаж, городской пейзаж (архитектура), портрет, жизнь предметов, репортаж, актуально, обнаженная натура, макро, эксперимент.

Оценивать работы, поступившие на конкурс, будет жюри, в которое войдут директор Нарвской Арт-резиденции NARTi Анн Мирьям Вайкла, фото художники Татьяна Муравская и Мария Капаева, фотографы Тоомас Кийге и Индрек Галетин.

В культурной программе фестиваля посещение территории Кренгольмской мануфактуры, поездка в промзону Eesti Sej Settebassein, творческие встречи и открытие выставок.

Наталья СОБОЛЕВА

Фото: MTÜ Autorifoto