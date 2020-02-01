Tallinn Music Week в марте не состоится - из-за коронавируса откладывается на август

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Международный фестиваль новой музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW) , который должен был состояться 25-29 марта, перенесен из-за риска коронавируса COVID-19, и потупившего соответствующего предложения департамента здоровья — перенесен и пройдет 26-30 августа.

Фото: wikipedia

В связи с быстро меняющейся эпидемиологической ситуацией в мире и в Эстонии и рекомендациями департамента оргкомитет TMW решил на состоявшемся 9 марта заседании отложить фестиваль до конца августа.

Хотя вероятность широкого распространения коронавируса в Эстонии невелика, существуют несколько факторов риска, связанных с организацией мероприятия с участием зарубежных исполнителей и гостей TMW . Решение продиктовано также и ограничениями на поездки, введенными различными странами и авиакомпаниями, что может помешать прибыть всем исполнителям и гостям фестиваля.

Проходящий каждую весну с 2009 года TMW ‒ один из важнейших европейских фестивалей новой музыки и городской культуры, а также место встречи профессионалов из области музыки и творчества. TMW известен как шоукейс-фестиваль с одним из самых разнообразных и смелых подборов музыки во всей Европе, благодаря чему многие музыканты Эстонии и других стран заслужили международное внимание и получили новые возможности.



