За двадцать лет — вторая персональная. В нарвском концертном доме Geneva открылась выставка фотографа Яануса Сийма

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Название персональной фотовыставки Яануса Сийма «20 лет спустя» объясняется очень просто: свою вторую персональную выставку Яанус открыл именно спустя два десятка лет после своей первой.

Фото: Морковки, заячьи уши и стакан морковного сока в руках Яануса Сийма — это дань воспоминаниям об одной веселой фотосессии, в которой участвовали и его старые нарвские приятели. Светлана Зайцева

Выставка «20 лет спустя» расположилась в фойе Нарвского концертного дома Geneva, хотя сам Яанус Сийм - житель небольшого населенного пункта под Вильянди. Что, впрочем, не мешает ему на протяжение многих лет быть членом фотоклуба «Нарва». Выставку же свою Сийм готовил в содружестве с нарвским НКО «Авторское фото», которое последние несколько лет ведет проект «Фотография как линия жизни», представляя публике творчество самобытных фотохудожников. К слову сказать, на открытие выставки пришли не только нарвские коллеги Яануса и любители фотографии, в Нарву приехали и друзья Сийма из разных городов Эстонии.

За истекшие 20 лет Яанус Сийм принял участие в огромном количестве фотовыставок — как в Эстонии, так и за рубежом, получил немало престижных наград, с его фотографиями вышло несколько фотоальбомов. Яанус Сийм с 1999 года является официальным фотографом музыкального фестиваля в Сууре-Яани. Рассказывая о себе, Яанус упоминает, что работал в разных областях — был и трактористом, и электриком, и педагогом, и менеджером по продажам, и фотографом, и журналистом. «Сегодня хлеб на стол мне приносит должность точильщика лезвий в деревообрабатывающей промышленности, - говорит он и уточняет: - Как свободный художник выполняю различные заказы и провожу обучения по фотографии».

Для своей выставки в Нарве Яанус отбирал работы, как он сам говорит, с таким прицелом, чтобы показать свою любовь как к цветной, так и к черно-белой фотографии, а также умение работать в самых разных жанрах: здесь есть и портреты, и стрит-фото, и пейзажи. В последнее время, признается Яанус, ему все больше хочется, «чтобы в кадре был живой человек».

Светлана Зайцева



