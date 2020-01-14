29 февраля - 4 марта в Нарве пройдут Дни петербургских театров

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Театральный центр Vaba Lava в Нарве посетят именитые театры Санкт-Петербурга, представив зрителям пять достойных спектаклей, обещает центр.





29 февраля театр на Васильевском покажет спектакль «Гроза» по произведению А. Островского, открывая глаза всего мира на нравы и моральные ценности. Простые люди осознают просыпающее чувство собственного достоинства, начинают по новому относиться к окружающему миру, хотят сами вершить свои судьбы и безбоязненно изъявлять свою волю. На сцене народные артисты России Наталья Кутасова, Малягина Татьяна, заслуженный артист

1 марта к нам приезжает театр Балтийский дом с постановкой «Сцены из супружеской жизни». Это психология семейных взаимоотношений, настоящий атлас человеческих эмоций и поразительно реалистичный рассказ о любви. Режиссер Анатолий Праудин поместил героев этой семейной драмы в условное «Чистилище», где они как бы наблюдают за сценами из супружеской жизни со стороны, имея возможность проанализировать свое прошлое. На сцене лауреаты высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Юрий Елагин, Алла Еминцева, Маргарита Лоскутникова.

2 марта Невидимый театр покажет спектакль-квартирник «Невидимая книга» — по книге, которой не было и нет. Друзья Довлатова, такие же писатели-неудачники, рецензенты, враги, его мама — мы попробуем в духе автора где-то пошутить, где-то погрустить и рассказать о том времени, о тех надеждах, о том, что волновало Довлатова. Трогательная, веселая, грустная до слез и одновременно очень уютная постановка.

На сцене Семен Серзин, Игорь Ушаков, Юлия Башорина, Евгений Серзин, Иван Солнцев.

3 марта - спектакль по повести Валентина Распутина «Живи и помни» театра Мастерская. Прозу Распутина Григорий Козлов ставит как поэму, как песню, как русский плач. История любви сплетается с историей народа, вырастает из нее и в нее же возвращается – как вырастают на сцене из общего хора и возвращаются в хор персонажи распутинской повести, жители одной деревни, мужики и бабы, сберегшие и погубившие Настену, ждавшие и погубившие Андрея. «Живи и помни» – это сюита любви и смерти, надежды и отчаяния. На сцене Арина Лыкова, Алексей Ведерников и др.

4 марта состоится спектакль «Король Лир», репетиции которого продолжались почти пять лет. Он выходит в знаковый для Небольшого Драматического Театра год его 20-летия и является значимой вехой для актеров-основателей театра и Льва Эренбурга. Впервые после премьеры в Санкт-Петербурге спектакль будет показан в Нарве. Лев Эренбург: «Это история о том, что самые чистые и благие побуждения могут привести к самым разрушительным и абсурдным последствиям, если эти побуждения сопряжены с фанатизмом, категоричностью, бескомпромиссностью и жестокостью».

Дни петербургских театров состоятся с 29 февраля по 4 марта 2020 в театральном центре Vaba Lava в Нарве (Linda, 2). Все постановки на русском языке с эстонскими субтитрами. Билеты в Piletilevi.

Фестиваль поддерживают Целевое учреждение Интеграции, фонд Культууркапитал.