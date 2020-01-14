Русский театр Эстонии покажет в Нарве комедию «Отдам в хорошие руки»

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Во вторник, 11 февраля, в 19:00, в Нарве, на сцене Vaba Lava Русский театр Эстонии покажет спектакль «Отдам в хорошие руки».



Режиссером этой романтической комедии положений выступила актриса Анна Маркова, хорошо знакомая зрителям театра по многим блестяще исполненным ролям. В спектакле заняты Александр Жиленко, Анна Маркова, Марина Малова, Татьяна Маневская и Александр Домовой.

Эта веселая, ироничная и в то же время философская пьеса молодого российского драматурга Антона Финка, попавшая в шорт-лист конкурса «Время драмы, 2015, лето» в номинации «Пьеса», до самого конца сохраняет интригу и посвящена актуальной во все времена теме: как сохранить теплые и душевные отношения между мужем и женой в браке? К решению этой проблемы герои спектакля «Отдам в хорошие руки» подходят неординарно и с юмором. Постановка предназначена для зрителей любого возраста, начиная с 16 лет. Она обязательно понравится тем, кому хочется провести вечер в компании влюбленных чудаков – прекрасный подарок в канун новогодних праздников, который поднимет настроение любому зрителю.

Легкая комедия положений в классическом стиле про трудное бремя брака, преисполненная юмора и эксцентричных поворотов, рассказывает одновременно очень простую и очень сложную историю. Историю, знакомую каждому из нас. Попадая в вихрь смешных, нелепых и очень жизненных ситуаций, каждый из героев спектакля обретает свое долгожданное счастье.

Из-за чего на самом деле умирают отношения? Отвечая на этот вопрос, мы сталкиваемся с иллюзией. Ведь отношениями необходимо заниматься. Чтобы костер все время горел, нужно за ним следить: своевременно подбрасывать дрова, оберегать от сильного ветра, защищать от дождя, чистить от старых углей. Но многие уверены, что главное – влюбиться, а кто влюблен, тот с полуслова другого понимает. Если встретился «твой человек», то все будет гладко, ни о чем думать и договариваться не придется, все сложится само собой. А если что-то не получается, значит, это просто человек не тот попался. Эта иллюзия очень приятна, поэтому большинство из нас неосознанно за нее держится. Однако именно такое заблуждение может привести к краху семейной жизни…



