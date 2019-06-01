В Йыхвиском Концертном доме состоится концерт всемирно известного Венского симфонического фестивального оркестра Штрауса

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13 февраля в Йыхвиском Концертном доме выступит всемирно известный Венский симфонический фестивальный оркестр Штрауса под управлением дирижера Питера Гута. На концерте будут представлены музыкальные произведения известной династии Штраусов, Йозефа Ланнера, Карла Михаэля Цирера и Роберта Штольца.

Фото: Венский симфонический фестивальный оркестр Штрауса.

Питер Гут получил мировое признание благодаря своеобразным выступлениям с музыкой Штрауса — его называют сегодняшним самым стильным представителем музыки этого композитора.

Гут привлекает внимание музыкантов и публики, дирижируя в стиле Иоганна Штрауса — параллельно с игрой на скрипке. Он двигается во время концерта по сцене, шутит, давая публике пережить не только соприкосновение с глубоким музыкальным произведением, но и предоставляя возможность пережить в то же время увлекательный концертный опыт.

Гут сотрудничает со многими известными оркестрами, таким как Королевский филармонический оркестр Лондона, Токийский симфонический оркестр NHK, Симфонический оркестр Сан-Франциско, оркестр Тонхалле Цюриха, Английский камерный оркестр или Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы».

Аутентичная манера представления музыки Иоганна Штрауса от Питера Гута высочайшим образом ценится и в России. Помимо выступлений во многих известных концертных залах России, с 2012 года Гут был удостоен исключительной чести дирижировать концерты самих "Виртуозов Москвы", которыми руководит всемирно известный Владимир Спиваков. Вместе со Спиваковым они дают концерты в Москве и других городах России, добавляя выступлениям неповторимый исторический стиль Венского исполнения музыки. Питер Гуд в молодости учился вместе со Спиваковым в России у самого Давида Ойстраха.

В 1978 году он основал свой Венский симфонический фестивальный оркестр Штрауса, который получил международное признание. Оркестр выступает с оригинальной интерпретацией музыки Вены в известных концертных залах по всему миру — от Европы до Японии, Китая и Южной Кореи.

Венский симфонический фестивальный оркестр Штрауса является особенным и потому, что среди многих симфонических оркестров Вены является одним из немногих, которому предоставляется честь в последние 20 лет давать традиционный новогодний концерт в Венском Концертном доме. Эти концерты являются одним из крупнейших событий в сфере музыки в мировом масштабе.

Венский симфонический фестивальный оркестр Штрауса можно будет увидеть в четырех городах Эстонии. 11 февраля оркестр даст концерт в Пярнуском Концертном доме, 12 февраля — в Концертном доме Тарту Ванемуйне, 13 февраля — в Йыхвиском Концертном доме и 14 февраля — в Таллиннском Концертном доме Alexela.







