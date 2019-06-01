Нарвский центр Vaba Lava начинает доставлять на спектакли жителей Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ театральным автобусом

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Театральный центр Vaba Lava в Нарве в конце января организует движение театрального автобуса, благодаря которому у жителей Кохтла-Ярве, Йыхви и Силламяэ появится возможность посещать театральный центр в Нарве.

Чуть больше года проработавший Театральный центр Vaba Lava в Нарве, который создает свои спектакли, а также принимает эстонские и зарубежные театры, надеется, что благодаря театральному автобусу смогут добраться до зала все заинтересованные жители Ида-Вирумаа.

«Крайне грустно, когда люди остаются без театральных впечатлений только из-за того, что они не могут после спектакля добраться до дома по причине отсутствия общественного транспорта», - сказала продюсер театрального центра Vaba Lava в Нарве Серафима Колодкина.

Театральный автобус начинает свой путь из Кохтла-Ярве, останавливается в Ийдла, Йыхви и Силламяэ. Автобус отправится, если наберется, как минимум 20 желающих, обращают внимание в Vaba Lava. Билеты на автобус можно приобрести как и билеты в театр через Piletilevi.

Первый рейс театральный автобус осуществит 29 января, когда состоится премьера спектакля «Люди перехода». Речь идет о собственной постановки Vaba Lava, которая будет показана в Нарве три раза. Автобус отправится как 29,30 января, а также 5 февраля.

Это двуязычная документальная постановка, которая рассказывает о миграции.

C 29 февраля по 4 марта в Театральном центре Vaba Lava в Нарве состоятся Дни петербургских театров. «Туда точно можно будет попасть на театральном автобусе», - сказала Колодкина.

Автобус выезжает в 17:30 из Кохтла-Ярве с парковки бывшего магазина Prestone, в 17:50 от автобусной остановки Ийдла рядом с магазином Araxes, в 18:00 автобус в Йыхви и в Силламяэ на автобусном вокзале в 18:25.

Стоимость билета туда-обратно 8 евро.