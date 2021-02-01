Почему безопасная для загара одежда становится все более популярной?

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Создается впечатление, что одежда, пропускающая ультрафиолет, также должна быть и просвечивающей. Так ли это, и если да, то почему ее носят?

Когда в 1946 году людям представили бикини, разразился большой скандал. Однако модельеры продолжали думать о том, как защитить тело от загара с помощью ткани. Первая одежда, частично пропускающая ультрафиолет, была изобретена в 1990-х годах. Это была современная одежда для загара 4-го поколения с яркими принтами, которая помогала подчеркнуть красоту женского тела. Она также гарантировала, что тело не просвечивает сквозь ткань. Хоть солнечное излучение частично проникает через ткань, но одежда помогает уменьшить вероятность появления солнечных ожогов. Многие также носят пропускающую солнце одежду из-за ее красивого рисунка или потому, что она легкая, воздушная и сохнет во много раз быстрее, чем другие купальные костюмы.

Почему предпочитают одежду, позволяющую загорать?

Длинная одежда из пропускающей солнце ткани защищает кожу и помогает загорать без вреда для здоровья. Такая ткань действует как солнцезащитный крем, пропускающий часть ультрафиолетового излучения, вырабатывающего витамин D.

Ткань для безопасного загара

- Отталкивает до 80% УФА-излучения

- Хорошо «дышит»

- Быстро сохнет

- Защищает от солнечных ожогов

- Помогает добиться более ровного цвета загара

Даже в солнечную погоду нужно жить активной жизнью. Нельзя просто греться на пляже. Хорошо отдыхать и заниматься спортом можно в платьях, позволяющих безопасно загорать, футболках или штанах.

Почему длинная одежда, пропускающая солнце, дешевле, безопаснее и удобнее, чем солнцезащитный крем?

Вы можете экономить. Чтобы получить защиту SPF, как написано на упаковке солнцезащитного крема, его необходимо наносить на кожу не менее 40 мл каждые 1,5–2 часа. Это около 3-15 евро за один раз.

Компоненты кремов всасываются в кровь, при этом часто превышают нормы, разрешенные FDA. Многие компоненты, которые использовались ранее в кремах, уже были запрещены, в том числе из-за их канцерогенного действия. Некоторые из них в настоящее время находятся под наблюдением. Некоторые кремы являются так называемыми водостойкими, на самом же деле большинство солнцезащитных кремов по-прежнему смывается водой и потоотделением.

Одежду, частично пропускающую солнце, вы можете мгновенно надеть или снять. Она настолько легкая и воздушная, что свободно помещается в сумочке.









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