Нарвская библиотека приглашает на встречу с московским поэтом и бардом Виктором Леонидовым

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В субботу 8 февраля в 14.00 в Нарвской центральной библиотеке состоится презентация книги «…стране, оставшейся в названиях» Виктора Леонидова, старшего научного сотрудника Дома русского зарубежья (Москва),историка, архивиста, исследователя культуры русской эмиграции, поэта и барда.



Фото: youtube Фото: youtube

Виктор Леонидов оказался одной из центральных фигур, участвовавших в возвращении наследия русского зарубежья, когда десятки эмигрантов стали передавать в дар Фонду культуры свои фамильные реликвии, говорится в пресс-релизе библиотеки.

Леонидов – автор-составитель шести книг поэтов русского зарубежья и более 500 статей, опублкованных им в различных газетах, журналах, энциклопедиях и научных сборниках, посвященных наследию российского изгнания ХХ века.



Песни Виктора Леонидова, неоднократно звучавшие в эфирах радиостанций «Эхо Москвы», «Свобода», «Маяк», «Радио России», в программе ОРТ «Доброе утро», пользуются большой популярностью. Виктор Леонидов записал и выпустил несколько дисков своих песен: «О гибели страны единственной», «Два креста», «Берег русский».



На презентации прозвучат песни и баллады, посвященные трагедии эмиграции, в исполнении Виктора Леонидова.

Вход свободный.



