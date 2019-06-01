В нарвском OBJEKT Multimedia Hub пройдёт семинар на тему «Киберспорт сегодня»

Дата публикации: Сегодня, 11:06 Просмотрено: 77

25 января в OBJEKT Multimedia Hub пройдёт семинар на тему «Киберспорт сегодня».



Фото: canva.com

Менеджеры киберспортивных команд, а также профессиональные игроки расскажут что такое киберспорт, как работает профессиональная организация, а также можно ли “играя в компьютерные игры” завоевать имя успешного спортсмена.

Среди участников мероприятия основатель Creative Mobile Владимир Фунтиков. Свою карьеру он начал в 2008 году с разработки модов для Half-Life, после чего продолжил развитие уже в направлении мобильных игр.

Игры от Creative Mobile имеют уже более 400 миллионов скачиваний на разных платформах по всему миру.

Владимир объяснит техническую часть “того мира”: сколько и на чём зарабатывают видеоигры, как дела у VR, какие есть платформы и как на них размещаться.

Его выступление обещает быть интересным как для разработчиков игр, так и для игроков, желающих заглянуть «за кулисы».

Ещё один спикер, который выступит форуме — это Алексей «Magician» Слабухин, CEO организации HellRaisers.

Алексей начал работать с HellRaisers в 2016 году как финансовый директор. Затем занимал пост директора по маркетингу в HR.

В своём выступлении он расскажет как управлять киберспортивной организацией и что нужно чтобы создать такую структуру.

Денис “seized” Костин. член легендарного состава Natus Vincere, поведает о том, как начал карьеру, как попал на профессиональную сцену. Дeнис обладает большим опытом игры за такие команды как Na’Vi, Gambit и FlipSid3.