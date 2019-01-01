Что ожидается интересного в Нарве с 5 декабря?

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Культурные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 5 декабря.

Четверг, 5 декабря

ЧТО? Открытие фотовыставки, посвященной юбилеям Нарвских электростанций. Эстонская электростанция и Балтийская электростанция отмечают в этом году юбилеи - 50 и 60 лет соответственно. Чтобы достойно отметить эти события, был организован фотоконкурс, на который просили прислать фотографии, связанные с электростанциями. В итоге на конкурс поступило 296 работ, лучшие из которых представлены на выставке. Фотовыставку откроют член правления Eesti Energia Райне Пайо и председатель правления Enefit Energiatootmine Март Проос.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., 2, НКТУ, галерея.

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Премьера спектакля «Я ветер».

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Встреча с редакцией Rus.Postimees. Редакция Rus.Postimees приедет в Нарву, чтобы узнать о том, что волнует жителей Нарвы и Ида-Вирумаа, ответить на вопросы, а также провести дискуссию, гостем которой станет мэр города Алексей Евграфов. В Нарве редакцию Rus.Postimees будут представлять: главный редактор Олеся Лагашина, репортер Екатерина Павлова, редактор Ольга Лебедева и корреспондент в Ида-Вирумаа Николай Андреев. Мероприятие пройдет на русском языке.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., 2, НКТУ, ауд. 200.

КОГДА? В 18.00.

Пятница, 6 декабря

ЧТО? Вечерний концерт. Группа Kavabanga & Depo & Kolibri.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva, ночной клуб.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Посещение бронепоезда «Wabadus». Бесплатно.

ГДЕ? Нарва, ул. П. Кереса (напротив пруда).

КОГДА? С 10.00 до 17.00.

Суббота, 7 декабря

ЧТО? Нарвская зимняя ярмарка 2019. Как всегда ее организует Ида-Вирумааский центр профессионального образования при поддержке Нарвской городской управы. Будут представлены торговцы и ремесленники из Эстонии, Латвии, Литвы и России.

ГДЕ? Нарва, ул. Креэнхольми, 45, Ида-Вирумааский центр профессионального образования.

КОГДА? С 10.00 до 15.00.

ЧТО? Торжественное приветствие бронепоезда «Wabadus». Участники военно-исторических клубов Эстонии, Латвии, России представят баталию «Оборона Нарвы в декабре 1919».

ГДЕ? Нарва, ул. П. Кереса (напротив пруда).

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Юбилейный концерт камерного хора общества славянских культур «Святогор» «Поем песни для души».

ГДЕ? Нарва, ул. Креэнхольми, 25, Дом народов.

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Fitness Model Estonia.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 18.00.

ЧТО? Презентация поэтического сборника «Обнаженность». На презентацию своего первого сборника стихов приглашает автор Евгения Зеленская. Это стихи о свободе, о женской душе, поэтому они написаны верлибром (нерифмованная поэзия).

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., 2, НКТУ, кафе Muna.

КОГДА? В 18.00.

Воскресенье, 8 декабря

ЧТО? Каждый адвент - семейный воскресный обед. 8, 15 и 22 декабря вас ждут вкусные рождественскими угощения и уютный уголок, где сотрудники музея помогут детям смастерить различные поделки. Стоимость: 14 EUR/взрослый, 7 EUR/ребенок (4-16 лет), дети до 3 лет бесплатно. Обед включает в себя: рождественский мастер-класс для детей, рождественское блюдо, бокал глинтвейна с пипаркоком, хлеб/намазки, вода в графинах.

Бронирование столиков по тел. 359 9230, rondeel@narvamuuseum.ee

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок, ресторан «Рондель».

КОГДА? С 12.00 до 15.00.

Понедельник, 9 декабря

ЧТО? Премьера спектакля «Я - ветер».

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava.

КОГДА? В 19.00.

Вторник, 10 декабря

ЧТО? Концерт Глеба Матвейчука. Глеб Матвейчук — победитель телепроекта «Две звезды» (Первый канал), обладатель приза зрительских симпатий в проекте «Точь-в-точь» (Первый канал), лидер шоу «Живой звук».

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 19.00.



