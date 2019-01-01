Что ожидается интересного в Нарве с 23 ноября?

Дата публикации: Сегодня, 13:59 Просмотрено: 93

Культурные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 23 ноября.

Суббота, 23 ноября

ЧТО? Концерт «Рецепт хорошего настроения», посвященный дню рождения ДК «Ругодив».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Клуб Weekend. Вечер отдыха.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Показ анимационного фильма «Ральф» (2012, 101 мин.) в рамках серии фильмов Американского центра Нарвской центральной библиотеки и посольства США. Фильм будет показан на русском языке с английскими субтитрами. Бесплатно.

ГДЕ? Нарва, Мальми, 8, Нарвская центральная библиотека.

КОГДА? В 12:00.

ЧТО? Лекторий «Остеопатия в вопросах и ответах». Лекция Романа Пересыпкина, практикующего врача-остеопата из медицинского центра «Семья» (Санкт-Петербург), «Остеопатия. Как она работает?». Основная идея остеопатии состоит в том, что она рассматривает организм человека целостно, как единую взаимосвязанную систему. Соответственно, лечение направлено не на конкретный проблемный орган как следствие, а на лечение причины данной проблемы и запуск внутренних механизмов самовосстановления. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Мальми, 8, Нарвская центральная библиотека.

КОГДА? В 11.00.

Вторник, 26 ноября

ЧТО? Русский театр Эстонии. Cпектакль «Goodbye, Berlin!».

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Концерт фестиваля Tallinn feat. Reval «Версаль - мечта или очевидность?». Королевский двор был мечтой почти всех французских музыкантов, но не все этого достигли... Хоттертер, Марэ, Филидор и др. Рeэт Сукк, Таави-Матс Утт и дуэт Лютни: Анна Ковальская и Антон Бирула.Стоимость билетов: 8 € взрослый, 5 € учащийся. Билеты можно приобрести в Piletilevi и за час до начала концерта на месте.

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.

КОГДА? В 18.00.







