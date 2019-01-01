Середина ноября: куда пойти?

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Культурные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 15 ноября.

Пятница, 15 ноября

ЧТО? Неделя Северных стран в Нарве. День рождения Пеппи! Увлекательный и веселый урок для дошкольников. На эстонском и русском языках.

ГДЕ? Нарва, Мальми, 8, Нарвская центральная библиотека.

КОГДА? С 10.00 до 11.00.

ЧТО? Неделя Северных стран в Нарве. Вкусы Северных стран: Норвегия. На эстонском и русском языках. Плата за участие 10 евро. Билеты по предварительной продаже в кафе Muna.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., НКТУ, галерея.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Документальный спектакль «Разлом». Основано на интервью с жителями Нарвы и Ивангорода.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 19.00.

Cуббота, 16 ноября

ЧТО? Гала-концерт участников Международного хореографического фестиваля «Танцевальная мозаика».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Неделя Северных стран в Нарве. Фильм для всей семьи «Солан и Людвиг: Путешествие на Луну». На русском языке. Стоимость билета 1 евро.



ГДЕ? Нарва, Apollo Kino Astri.

ВРЕМЯ: В 11.00.

ЧТО? Неделя Северных стран в Нарве. Литературный обед: «Пир Бабетты» Карен Бликсен. Будут зачитаны отрывки «Пир Бабетты», а также представлены другие работы автора. Предоставится возможность обсудить услышанное за чашкой кофе и посмотреть фильм «Пир Бабетты», снятый датским режиссёром Габриэлем Акселем по повести. Фильм на датском языке с русскими субтитрами. Бесплатно.

ГДЕ? Нарва, Мальми, 8, Нарвская центральная библиотека.

КОГДА? В 13.00.

ЧТО? Неделя Северных стран в Нарве. Открытие фотовыставки ”Любители сауны” о финской культуре сауны. Первым 20 посетителям выставки подарят веники.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., 2, НКТУ, фойе. 2 этаж.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Неделя Северных стран в Нарве. Вечер сауны в Йоаорге. Бесплатно.

ГДЕ? Нарва, Липовка, пляжное здание.

КОГДА? С 18.00 до 20.00.

ЧТО? Конкурс «Мисс Нарва 2019».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 18.00.

Воскресенье, 17 ноября

ЧТО? Осенняя серия литературных и культурных мероприятий «Нарвский дух». Встреча с нарвскими журналистами Светланой Зайцевой и Михаилом Комашко.

ГДЕ? Нарва, гостиница «Ингер», конференц-зал.

КОГДА? В 10.00.

ЧТО? Театр «Ильмарине» и Киевский Академический театр кукол, кукольный спектакль «Мальчик с пальчик». Билет 4 евро.

ГДЕ? Нарва, ул. Вабадусе, 20.

КОГДА? В 12.00.

Понедельник, 18 ноября

ЧТО? Спектакль «5 граммов».

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 13.00 и в 19.00.



