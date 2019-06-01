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Полезно / Культурная афишаНа KinoFF будут представлены лучшие фильмы «Кинотавра – 2019»

Дата публикации: Вчера, 10:49 Просмотрено: 277

В программу фестиваля KinoFF, впервые проводимого в Ида-Вирумаа, вошли семь фильмов, из них шесть были представлены в этом году на Открытом российском кинофестивале «Кинотавр» в Сочи.

На KinoFF будут представлены лучшие фильмы «Кинотавра – 2019»

В их числе фильм-побе­дитель «Кинотавра» - криминальная драма режиссера Бориса Акопова; признанная лучшим дебютом комедия «Давай разведемся!» Анны Пармас и православный хоррор Валерии Гай Германики «Мысленный волк».

В фестивальной программе KinoFF этого года представлены лучшие фильмы «Кинотавра – 2019». Все они очень разные по своему жанру, однако одинаково интересные с точки зрения творчества создавших их режиссеров. Открытие этого года, режиссер фильма «Бык» Борис Акопов, и хорошо знакомая публике Валерия Гай Германика – у каждого из них свой взгляд на вещи, а значит, и у фильмов, представленных в фестивальной программе, – свой характер.

Все показы завершатся обсуждениями с участием авторов фильмов. Помимо киносеансов состоятся семинары и лекции на тему кино. По итогам народного голосования будет вручен “Приз зрительских симпатий”, и лучший фильм выберет специальное жюри, в состав которого войдут кинокритики портала rus.delfi.ee.

Фестиваль KinoFF пройдет в Нарве с 15 по 17 ноября и в Кохтла-Ярве с 22 по 24 ноября. Организаторами выступают кинофестиваль “Темные ночи” (PÖFF) и русский Delfi. KinoFF проходит при финансовой поддержке городских властей Нарвы и Кохтла-Ярве. Генеральный партнер – кинотеатр Apollo. Помощь в проведении фестиваля оказывает творческий инкубатор OBJEKT.

Наша справка:

Eleon Green OÜ (прежнее имя - Kindel Vara) является основанным в 2008 году эстонским предприятием, которое развивает Айдуский ветряной парк.

Дарья Саар, генеральный продюсер KinoFF


Фестиваль KinoFF

Narva Astri Apollo kino

Основная программа:

15 ноября, 18.00.

«Керосин», режиссер Юсуп Разыков, Россия, 2019.

15 ноября, 20.10.

«Большая поэзия», режиссер Александр Лунгин, Россия, 2019.

16 ноября, 15.30.

«Бык», режиссер Борис Акопов, 2019.

16 ноября, 19.00.

«Давай разведемся!», режиссер Анна Пармас, Россия, 2019.

17 ноября, 15.00.

«Давай разведемся!», режиссер Анна Пармас, Россия, 2019.

17 ноября, 17.30.

«Гроза», режиссер Григорий Константинопольский, Россия, 2019.

17 ноября, 20.00.

«Мысленный волк», режиссер Валерия Гай-Германика, Россия, 2019.

Спецпрограмма:

15 ноября, 17.30

«Любила», режиссер Наталья Мачинене (Эстония).

Детские фильмы:

16 ноября, 13.00.

«Мой дедушка пришелец», режиссер Марина Андреэ Скоп, Дразен Зарковиц, Хорватия, Люксембург, 2019.

17 ноября, 13.00.

«Бобот», режиссер Максим Ксёнда, Украина, 2019.

Билеты на сайте фестиваля www.poff.ee и портале www.piletilevi.ee, а также в инфопункте в торговом центре Astri в Нарве.

Показы фильмов основной программы пройдут на русском языке с эстонскими субтитрами.


 

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