Праздник по-скандинавски в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 16:10 Просмотрено: 34

Неделя Северных стран, которая пройдет 11-17 ноября, познакомит с праздниками и традициями жителей Северных стран. Нынешняя неделя Северных стран станет уже пятой по счёту. В программе недели различные мероприятия: фильмы, банный и кулинарный вечера, выставки и тематические встречи.

Неделю откроет международно признанная рассказчица Мег Нёмгард, которая поведает сказки и легенды Северных стран. Главным событием станет уютное мероприятие «Праздничная Скандинавия», на котором послы Северных стран познакомят участников с праздничными традициями и расскажут о своём опыте. Встреча пройдет в среду, 13 ноября, в форме беседы в уютной атмосфере Vaba Lava.

По традиции, мы покажем фильмы Северных стран, затопим автосауну на берегу реки Наровы и подарим новые вкусы и впечатления на кулинарном вечере. Самые маленькие участники смогут послушать отрывки из книги «Пеппи Длинныйчулок» и помастерить в учебных мастерских.

С программой Недели Северных стран и мероприятиями можно ознакомиться на странице www.norden.ee или на странице мероприятия в facebook. Основная часть событий Недели Северных стран бесплатна для всех заинтересованных.

Неделя Северных стран проходит под руководством Представительства Совета министров Северных стран в Эстонии и в сотрудничестве со многими партнерами: посольство Северных стран в Эстонии, Институт Финляндии, Нарвский Колледж ТУ, Нарвский кинотеатр Apollo Astri, Нарвская центральная библиотека, ЦУ Развитие города Нарвы, Citrus Project, Дом Эстонского языка в Нарве, театральный центр Vaba Lava Narva и кафе Muna.

Евгений ТИМОЩУК,

проектный руководитель мероприятия



