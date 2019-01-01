Что ожидается интересного в Нарве с 7 ноября?

Полезно / Культурная афишаЧто ожидается интересного в Нарве с 7 ноября?
Дата публикации: Сегодня, 15:26 Просмотрено: 56
Культурные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 7 ноября.
Четверг, 7 ноября
ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Фестиваль IDeeJazz 2019. Gustav Lundgren trio, Швеция.
ГДЕ? Нарва, Ратушная пл, 2. НКТУ.
КОГДА? В 19.00.
ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Фестиваль IDeeJazz 2019. Smooth Kats, Россия.
ГДЕ? Нарва, Ратушная пл, 2. НКТУ.
КОГДА? В 20.30.
ЧТО? XVI Международный Пушкинский конкурс.
ГДЕ? Нарва, Нарвская Центральная библиотека.
КОГДА? С 14.00.
Пятница, 8 ноября
ЧТО? Спектакль Вологодского театра кукол «Мишук, или Сказка для непослушных медвежат».
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив»
КОГДА? В 17.00.
ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Фестиваль IDeeJazz 2019. Aleksi Myllykoski feat. Tapani Rinne, Финляндия.
ГДЕ? Нарва, Ратушная пл, 2. НКТУ.
КОГДА? В 19.00.
ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Фестиваль IDeeJazz 2019. János Nagy Trió. Венгрия.
ГДЕ? Нарва, Ратушная пл, 2. НКТУ.
КОГДА? В 20.30.
ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Фестиваль IDeeJazz 2019. Kadri Voorand In Duo with Mihkel Mälgand, Эстония.
ГДЕ? Нарва, Ратушная пл, 2. НКТУ.
КОГДА? В 22.00.
ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Рок-фестиваль «Грачи улетели 2019».
ГДЕ? Нарва, Нарвский порт, арт-клуб «Ро-ро».
КОГДА? С 21.00.
Суббота, 9 ноября
ЧТО? XVI Международный Пушкинский конкурс. Закрытие, гала-концерт, церемония награждения победителей.
ГДЕ? Нарва, Креэнхольми, 25, Дом народов, актовый зал, 3-й этаж.
КОГДА? С 14.00.
ЧТО? Общество Narvamaa. Вечер отдыха.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 14.00.
ЧТО? Концерт «Песни Александры Пахмутовой в исполнении «Петербургских баритонов».
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 16.00.
ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Фестиваль IDeeJazz 2019. Phili Gropper, Oli Steide & the Killing Popes, Германия.
ГДЕ? Нарва, Ратушная пл, 2. НКТУ.
КОГДА? В 18.00.
ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Фестиваль IDeeJazz 2019. Marcin Masecki Trio, Польша.
ГДЕ? Нарва, Ратушная пл, 2. НКТУ.
КОГДА? В 19.30.
ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Рок-фестиваль «Грачи улетели 2019».
ГДЕ? Нарва, Нарвский порт, арт-клуб «Ро-ро».
КОГДА? С 21.00.
ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Спектакль Санкт-Петербургского Театра на Васильевском «Мертвые души Гоголя» в оригинальной версии драматурга Аси Волошиной и режиссера Дениса Хусниярова.
ГДЕ? Нарва, ул. Линда, 2, Vaba Lava Narva.
КОГДА? В 19.00.
Воскресенье, 10 ноября
ЧТО? Осенняя серия литературных и культурных мероприятий Narva vaim. Антс Лийметс, «Эстонцы в Нарве».
ГДЕ? Нарва, ул. Пушкина, 28, гостиница Inger.
КОГДА? В 10.00.
ЧТО? Спектакль «Буратино» эстрадно-циркового театра «Петербургские акварели».
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 13.00 и в 16.00.
ЧТО? Музыкальный вечер памяти Г. Отса. Ансамбль вокалистов из Минска The Russian Song.
ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.
КОГДА? В 16.00.
ЧТО? Открытие фотовыставки «От рассвета до заката». Фотографы MTÜ Autori foto работали на трассе бега по тропам Аккекюла и представляют результаты своих наблюдений.
ГДЕ? Нарва, Таллиннское ш., 41, торговый центр Astri, 3-й этаж.
КОГДА? В 14.00.
ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Юбилейный концерт «Нарвский симфонический оркестр — 25».
ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.
КОГДА? В 17.00.
ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Рок-фестиваль «Грачи улетели 2019».
ГДЕ? Нарва, Нарвский порт, арт-клуб «Ро-ро».
КОГДА? С 21.00.
Понедельник, 11 ноября
ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Спектакль «Оборотень» Пьеса эстонского классика Аугуста Кицберга повествует о взаимоотношениях «своих» и «чужих», толпы и индивидуума, обычного и исключительного, что весьма созвучно современной действительности. Спектакль идет с переводом на русский язык.
ГДЕ? Нарва, ул. Линда, 2, театральный центр Vaba Lava Narva.
КОГДА? В 19.00.
ЧТО? Сказочный вечер с Мег Нёмгорд: легенды и предания Северных стран. Мег Нёмгорд — признанная и международно известная рассказчица из Швеции, музеолог-историк. Мероприятие пройдет на английском языке с переводом на русский и эстонский языки. Вход свободный.
ГДЕ? Нарва, Нарвская Центральная библиотека.
КОГДА? С 17.30 до 19.30.
Вторник, 12 ноября
ЧТО? День рождения Пеппи. Увлекательный и веселый урок для дошкольников.
ГДЕ? Нарва, Нарвская Центральная библиотека.
КОГДА? В 10.00.