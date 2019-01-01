Что ожидается интересного в Нарве с 7 ноября?

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Культурные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 7 ноября.

Четверг, 7 ноября

ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Фестиваль IDeeJazz 2019. Gustav Lundgren trio, Швеция.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл, 2. НКТУ.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Фестиваль IDeeJazz 2019. Smooth Kats, Россия.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл, 2. НКТУ.

КОГДА? В 20.30.

ЧТО? XVI Международный Пушкинский конкурс.

ГДЕ? Нарва, Нарвская Центральная библиотека.

КОГДА? С 14.00.

Пятница, 8 ноября

ЧТО? Спектакль Вологодского театра кукол «Мишук, или Сказка для непослушных медвежат».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив»

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Фестиваль IDeeJazz 2019. Aleksi Myllykoski feat. Tapani Rinne, Финляндия.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл, 2. НКТУ.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Фестиваль IDeeJazz 2019. János Nagy Trió. Венгрия.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл, 2. НКТУ.

КОГДА? В 20.30.

ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Фестиваль IDeeJazz 2019. Kadri Voorand In Duo with Mihkel Mälgand, Эстония.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл, 2. НКТУ.

КОГДА? В 22.00.

ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Рок-фестиваль «Грачи улетели 2019».

ГДЕ? Нарва, Нарвский порт, арт-клуб «Ро-ро».

КОГДА? С 21.00.

Суббота, 9 ноября

ЧТО? XVI Международный Пушкинский конкурс. Закрытие, гала-концерт, церемония награждения победителей.

ГДЕ? Нарва, Креэнхольми, 25, Дом народов, актовый зал, 3-й этаж.

КОГДА? С 14.00.

ЧТО? Общество Narvamaa. Вечер отдыха.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Концерт «Песни Александры Пахмутовой в исполнении «Петербургских баритонов».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Фестиваль IDeeJazz 2019. Phili Gropper, Oli Steide & the Killing Popes, Германия.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл, 2. НКТУ.

КОГДА? В 18.00.

ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Фестиваль IDeeJazz 2019. Marcin Masecki Trio, Польша.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл, 2. НКТУ.

КОГДА? В 19.30.

ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Рок-фестиваль «Грачи улетели 2019».

ГДЕ? Нарва, Нарвский порт, арт-клуб «Ро-ро».

КОГДА? С 21.00.

ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Спектакль Санкт-Петербургского Театра на Васильевском «Мертвые души Гоголя» в оригинальной версии драматурга Аси Волошиной и режиссера Дениса Хусниярова.

ГДЕ? Нарва, ул. Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 19.00.

Воскресенье, 10 ноября

ЧТО? Осенняя серия литературных и культурных мероприятий Narva vaim. Антс Лийметс, «Эстонцы в Нарве».

ГДЕ? Нарва, ул. Пушкина, 28, гостиница Inger.

КОГДА? В 10.00.

ЧТО? Спектакль «Буратино» эстрадно-циркового театра «Петербургские акварели».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 13.00 и в 16.00.

ЧТО? Музыкальный вечер памяти Г. Отса. Ансамбль вокалистов из Минска The Russian Song.

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Открытие фотовыставки «От рассвета до заката». Фотографы MTÜ Autori foto работали на трассе бега по тропам Аккекюла и представляют результаты своих наблюдений.

ГДЕ? Нарва, Таллиннское ш., 41, торговый центр Astri, 3-й этаж.

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Юбилейный концерт «Нарвский симфонический оркестр — 25».

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Рок-фестиваль «Грачи улетели 2019».

ГДЕ? Нарва, Нарвский порт, арт-клуб «Ро-ро».

КОГДА? С 21.00.

Понедельник, 11 ноября

ЧТО? Нарва — осенняя столица Эстонии. Спектакль «Оборотень» Пьеса эстонского классика Аугуста Кицберга повествует о взаимоотношениях «своих» и «чужих», толпы и индивидуума, обычного и исключительного, что весьма созвучно современной действительности. Спектакль идет с переводом на русский язык.

ГДЕ? Нарва, ул. Линда, 2, театральный центр Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Сказочный вечер с Мег Нёмгорд: легенды и предания Северных стран. Мег Нёмгорд — признанная и международно известная рассказчица из Швеции, музеолог-историк. Мероприятие пройдет на английском языке с переводом на русский и эстонский языки. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Нарвская Центральная библиотека.

КОГДА? С 17.30 до 19.30.

Вторник, 12 ноября

ЧТО? День рождения Пеппи. Увлекательный и веселый урок для дошкольников.

ГДЕ? Нарва, Нарвская Центральная библиотека.

КОГДА? В 10.00.



