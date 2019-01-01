Что ожидается интересного в Нарве с 31 октября?

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Культурные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 31 октября.

Четверг, 31 октября

ЧТО? Вводный семинар EstateGuru об инвестициях в недвижимость.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? С 17.00 до 18.30.

Пятница, 1 ноября

ЧТО? Юмористическая программа Юрия Аскарова «Мистер Смех».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? STAND UP: Хэпи Бёздэй Show. Александр Александрин уже второй год подряд будет отмечать свой день рождения в стенах «Женевы» и вновь с очень крутой юмористической программой. Поздравить именинника приедут его друзья по сцене из Стокгольма, Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда, которые в качестве подарка подарят новую комедию. После шоу, всех гостей ожидает очень приятный сюрприз.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Ge­neva.

КОГДА? В 20.00.

Суббота, 2 ноября

ЧТО? Цирковое шоу «Черное и белое».

ГДЕ? Нарва, концертный дом Ge­neva.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Выступление смешанного хора Kalamaja с программой «Рай. Песни о любви». Бесплатно.

ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., 2, НКТУ, фойе.

КОГДА? В 19.00.

Воскресенье, 3 ноября

ЧТО? Клуб «Кренгольм». Вечер отдыха.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Концерт ансамбля «Добры молодцы».

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 17.00.

ЧТО? IX Международный фестиваль «Шахматные звезды Балтийского моря», посвященный Паулю Кересу. Открытие. Сеанс одновременной игры (в 16.40).

ГДЕ? Нарва, ул. Партизани, 2, Нарвский Дом детского творчества.

КОГДА? В 16.00.

Понедельник, 4 ноября

ЧТО? Показ фильма «Снега Килиманджаро» (1952 г.) в рамках серии фильмов Американского центра Нарвской центральной библиотеки и посольства США. В основе экранизации одноимённого рассказа Эрнеста Хемингуэя—воспоминания писателя Гарри, приехавшего на сафари в Африку. На английском языке с русскими субтитрами. Вход бесплатный.

ГДЕ? Нарва, Мальми, 8, Нарвская центральная библиотека.

КОГДА? В 17.00.

Вторник, 5 ноября

ЧТО? IX Международный фестиваль «Шахматные звезды Балтийского моря», посвященный Паулю Кересу.

ГДЕ? Нарва, ул. Партизани, 2, Нарвский Дом детского творчества.

КОГДА? В 16.00.

ЧТО? Спектакль ALIAS (другими словами/иначе говоря). Юлия и Пирет - одноклассницы. Юлия наслаждалась славой и вниманием всю свою жизнь, улыбалась на обложках журналов и сияла на светских мероприятиях. Пирет, наоборот, жила почти незаметно. Люди просто не замечают её, и даже на фотографиях она обычно стоит за чьей-то спиной.

Через много лет две одноклассницы снова собираются вместе и начинают играть в «Алиас». Однако, простая групповая игра окажется более эффективным взломщиком человеческой души, чем репортёры или искусные психологи. Автор - Андрус Кивиряхк, режиссер - Ааре Тоикка. Спектакль идет без перерыва и длится 2 часа и 5 минут.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Концерт «Игорь Маменко – праздник юмора и смеха».В ряды юмористов актер Игорь Маменко вступил относительно недавно. Известность Маменко получил в 2003 году после выступления в «Аншлаге» с монологом «Теща». Зрители также с удовольствием слушают в его исполнении анекдоты, а его номер «Пьяный прапорщик» пользуется особой популярностью.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 19.00.



