Что ожидается интересного в Нарве с 31 октября?

Полезно / Культурная афишаЧто ожидается интересного в Нарве с 31 октября?
Дата публикации: Вчера, 17:22 Просмотрено: 113
Культурные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 31 октября.
Четверг, 31 октября
ЧТО? Вводный семинар EstateGuru об инвестициях в недвижимость.
ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.
КОГДА? С 17.00 до 18.30.
Пятница, 1 ноября
ЧТО? Юмористическая программа Юрия Аскарова «Мистер Смех».
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 19.00.
ЧТО? STAND UP: Хэпи Бёздэй Show. Александр Александрин уже второй год подряд будет отмечать свой день рождения в стенах «Женевы» и вновь с очень крутой юмористической программой. Поздравить именинника приедут его друзья по сцене из Стокгольма, Санкт-Петербурга, Москвы и Калининграда, которые в качестве подарка подарят новую комедию. После шоу, всех гостей ожидает очень приятный сюрприз.
ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.
КОГДА? В 20.00.
Суббота, 2 ноября
ЧТО? Цирковое шоу «Черное и белое».
ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.
КОГДА? В 12.00.
ЧТО? Выступление смешанного хора Kalamaja с программой «Рай. Песни о любви». Бесплатно.
ГДЕ? Нарва, Ратушная пл., 2, НКТУ, фойе.
КОГДА? В 19.00.
Воскресенье, 3 ноября
ЧТО? Клуб «Кренгольм». Вечер отдыха.
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 14.00.
ЧТО? Концерт ансамбля «Добры молодцы».
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 17.00.
ЧТО? IX Международный фестиваль «Шахматные звезды Балтийского моря», посвященный Паулю Кересу. Открытие. Сеанс одновременной игры (в 16.40).
ГДЕ? Нарва, ул. Партизани, 2, Нарвский Дом детского творчества.
КОГДА? В 16.00.
Понедельник, 4 ноября
ЧТО? Показ фильма «Снега Килиманджаро» (1952 г.) в рамках серии фильмов Американского центра Нарвской центральной библиотеки и посольства США. В основе экранизации одноимённого рассказа Эрнеста Хемингуэя—воспоминания писателя Гарри, приехавшего на сафари в Африку. На английском языке с русскими субтитрами. Вход бесплатный.
ГДЕ? Нарва, Мальми, 8, Нарвская центральная библиотека.
КОГДА? В 17.00.
Вторник, 5 ноября
ЧТО? IX Международный фестиваль «Шахматные звезды Балтийского моря», посвященный Паулю Кересу.
ГДЕ? Нарва, ул. Партизани, 2, Нарвский Дом детского творчества.
КОГДА? В 16.00.
ЧТО? Спектакль ALIAS (другими словами/иначе говоря). Юлия и Пирет - одноклассницы. Юлия наслаждалась славой и вниманием всю свою жизнь, улыбалась на обложках журналов и сияла на светских мероприятиях. Пирет, наоборот, жила почти незаметно. Люди просто не замечают её, и даже на фотографиях она обычно стоит за чьей-то спиной.
Через много лет две одноклассницы снова собираются вместе и начинают играть в «Алиас». Однако, простая групповая игра окажется более эффективным взломщиком человеческой души, чем репортёры или искусные психологи. Автор - Андрус Кивиряхк, режиссер - Ааре Тоикка. Спектакль идет без перерыва и длится 2 часа и 5 минут.
ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.
КОГДА? В 19.00.
ЧТО? Концерт «Игорь Маменко – праздник юмора и смеха».В ряды юмористов актер Игорь Маменко вступил относительно недавно. Известность Маменко получил в 2003 году после выступления в «Аншлаге» с монологом «Теща». Зрители также с удовольствием слушают в его исполнении анекдоты, а его номер «Пьяный прапорщик» пользуется особой популярностью.
ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.
КОГДА? В 19.00.