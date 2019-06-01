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Полезно / Культурная афишаМузыкальный вечер памяти Георга Отса

Дата публикации: Вчера, 13:24 Просмотрено: 111

10 ноября, Нарва, Нарвский замок, 16.00.

Музыкальный вечер памяти Георга Отса

Это уже стало традицией: каждую осень в Нарву приезжают с концертом вокалисты из Минска. Ансамбль “The Russian Song” – это трио профессиональных, талантливых музыкантов, которые годами радуют своими концертами эстонского слушателя. Это Янош Нелепа – тенор, солист Большого тетра Беларуси, Дмитрий Туник – бас, оперный и камерный певец, и Николай Костючёнок – партия баритона, аккордеон.
Музыкальный вечер будет посвящен Георгу Карловичу Отсу, юбилей которого — 100 лет — будет отмечаться уже через четыре месяца, 21 марта 2020 года.

В отличие от предыдущих концертов в этом прозвучат песни, исполняемые ансамблем впервые.

Камерный зал Нарвского замка со своей акустикой и атмосферой, несомненно, прекрасно подходит для концертов классического плана, где не используется звуковая аппаратура и микрофоны.

Билеты можно приобрести в кассах Piletilevi и на месте за час до концерта.

По информации организаторов



 

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