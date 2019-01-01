Что ожидается интересного в Нарве с 10 октября?

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Культурные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 10 октября.

Четверг, 10 октября

ЧТО? Мероприятие «Практические шаги для создания своего предприятия для начинающих предпринимателей». Регистрация: pavel.gordijevski@tootukassa.ee

ГДЕ? Эстонская Касса по безработице, Нарвское бюро (ул.П.Кереса 3, зал 3 этажа, Нарва).

КОГДА? 10.00-12.00.

ЧТО? Cеминар «Э-счета» для предпринимателей и всех желающих. Проводят Департамент развития и экономики г. Нарвы и Žanna Tsvetkova Büroo OÜ. Регистрация: тел. 359 9044.

ГДЕ? Дом культуры «Ругодив» (ул.А.Пушкина 8, Нарва).

КОГДА? 10.00 – 13.00.

ЧТО? Открытие выставки «Эстония, увиденная сотней пар глаз» с участием авторов выставки Тоомаса, Кайре, Тийю и Кристины. Продажа книги о выставке. Выставка экспонируется до 30 декабря 2019 года.

ГДЕ? Vaba Lava Narva, Linda 2.

КОГДА? В 16.00. Вход свободный.

ЧТО? Ярмарка труда и карьеры Кассы по безработице. На ярмарке будет более 25 работодателей и несколько партнеров Кассы по безработице. Помимо местных работодателей из Ида-Вирумаа, на ярмарке будут также представлены работодатели из Таллинна, Харьюмаа, Рапламаа и других регионов. На ярмарке будут проходить консультации по карьере, школьники смогут получить совет по выбору специальности. На ярмарку приглашаются также люди, которые сегодня работают, но задумываются о повышении квалификации или получении новой специальности.

ГДЕ? В Силламяэском филиале Ида-Вируского центра профессионального образования (Таллинна мнт., 13).

КОГДА? С 14:00 до 17:00. (Вход на ярмарку свободный).

ЧТО? День открытых дверей в Доме народов Нарвы. В программе: инфомесса, мастер-классы по изготовлению декоративных изделий, концерт.

ГДЕ? Дом народов Нарвы (Креэнхольми 25).

КОГДА? 16.00 — 18.00.

Пятница, 11 октября

ЧТО? Hakkaton 2019 в Ида-Вирумаа для учащихся гимназий и профессиональных школ с русским и эстонским языками обучения 15-25 лет. Рабочие языки: эстонскийе, русский и английский. Регистрация: Мария Хейнричсен, maria@ja.ee

ГДЕ? Нарвский Колледж ТУ (Раэкоя пл 2, Нарва).

КОГДА? 8.15 – 21.00.

ЧТО? Семинар - рабочее кафе в рамках проекта «Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, III этап «Речные променады-3» для предпринимателей Эстонии и России. Проводит команда проекта. Регистрация: тел. 359 9044

ГДЕ? Дом культуры «Ругодив» (ул.А.Пушкина 8, Нарва).

КОГДА? 13.00 – 16.30.

ЧТО? Cеминар «Начни свой бизнес». Регистрация: jelena.zabegajeva@ivkhk.ee

ГДЕ? Ида-Вирумааский центр профессионального образования (ул.Креэнхольми 45, Нарва).

КОГДА? 14.00 – 15.30.

Суббота, 12 октября

ЧТО? Фортепьянный вечер в честь празднования национального праздника Испании с участием джазового пианиста и композитора Иньяки Сандовала.

ГДЕ? Нарвский замок.

КОГДА? В 16.00. (Вход свободный).

ЧТО? Александр Незлобин презентует свою новую стендап программу #sashafromrussia. Концерт полностью состоит из материала, который не показывали по ТВ. В рамках концерта пройдут съёмки первого документального фильма о стендапе. Приходи и поддержи! И, возможно, уже скоро ты увидишь себя на Netflix или на личном YouTube канале Александра Незлобина.

ГДЕ? В Geneva kontserdimaja.

КОГДА? В 19:00. (15.50 — 37.50 €).

ЧТО? Концерт трио «Сеньо» «Осенняя ностальгия».

ГДЕ? Дом культуры «Ругодив» (ул.А.Пушкина 8, Нарва).

КОГДА? В 18.00. (5 €).

Воскресенье, 13 октября

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.

ГДЕ? От старой проходной Кренгольма.

КОГДА? В 12:00. (20/10/5 €).

ЧТО? Комедийный спектакль «Женихи» с Татьяной Кравченко и Александром Панкратовым-Черным.

ГДЕ? Дом культуры «Ругодив» (ул.А.Пушкина 8, Нарва).

КОГДА? В 17.00. (20-35 €).



