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Пьесу «Не всё коту масленица» Александр Островский написал 148 лет назад всего за месяц и скромно называл её «этюдом», правда, с уточнением «для знатоков». Она сразу полюбилась и актёрам, и публике, многократно ставилась и не потеряла своей актуальности по сей день.

В последние годы пьесу «Не всё коту масленица» ставили в Театре Маяковского и в Сатириконе, во МХАТе им. Горького и в Табакерке. Зрителям Эстонии своё прочтение предлагает режиссёр Виктор Шамиров и актёры Театра имени Моссовета.

Сюжет Островского стар, как мир, и по-прежнему актуален. Сколько немолодых и состоятельных мужчин используют своё положение и «покупают» всё, в том числе и своих спутниц жизни? Сколько представительниц слабой половины человечества в поисках роскошной жизни, состояния, положения забыли про чувства и искренность? Но золотая клетка, инкрустированная самыми дорогими бриллиантами, если в ней нет любви и надежды, быстро превращается в тесную, неуютную камеру…

Спектакль привлекателен не только вечной современностью темы, но и блестящим актерским составом. В одной из главных ролей кумир советского кино Евгений Стеблов.

В спектакле «Не все коту масленица» Стеблов играет престарелого и очень зажиточного купца Ермилу Ахова. Его Ахов не выглядит зачерствелым снобом и неисправимым мерзавцем. Есть в Ермиле Зотыче и одиночество, и стеснительность, которая никак не согласуется с его жизненными устоями и убеждением, что деньги правят миром, а бедность – порок. Одна из многочисленных цитат Ахова: «Написаны законы, а вы думаете это про вас. Мелко плаваете, чтобы для вас законы писать».

«Есть люди глупые и закоснелые; а другие желают, в своих понятиях и чувствах, быть выше». Вот для тех, кто хочет быть выше меркантильных предрассудков, Островский и писал эту пьесу и для таких же Шамиров поставил весёлый и мудрый спектакль.

И очень современный. Про нашу с вами жизнь.

«В советское время Островского часто разукрашивали, у нас не было понятия экономических отношений. Сейчас он актуален, как никогда. Он пронизан экономикой – стряпчие, заклад, собственность, сейчас это все всем понятно.» Евгений Стеблов.

И все-таки, «Не всё коту масленица» - больше о том, что настоящая любовь, милосердие и бескорыстие способны преодолеть любые преграды, включая те соблазны, от которых нам ох, как непросто отказаться.

Спектакль можно увидеть 24 октября в Нарве.

По информации организаторов