На пребывающей в Эстонию передвижной выставке можно потрогать полезные ископаемые разных стран

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К школьным каникулам в Таллинн пребывает международная передвижная выставка полезных ископаемых, которая создана учеными Эстонии, Франции, Португалии, Чехии и Финляндии. На интерактивной экспозиции можно будет увидеть и потрогать богатства земных недр разных стран.

Создание выставки.

По словам профессора горного дела Таллинского Технического университета (TalTech) Майкла Хитча, посетители выставки смогут узнать, как много люди ежедневно используют и потребляют те предметы, для производства которых необходимо извлекать материалы из земных недр.

«Полезные ископаемые окружают нас повсюду. Утром нас будит мобильный телефон, который содержит примерно 72 наименования полезных ископаемых и редких металлов. Яичницу на завтрак вы готовите на нержавеющей стальной сковороде, сырье для которой добыто в Бразилии. Зубы вы чистите пастой, которая содержит фторид из Аргентины, а на работу вы отправляетесь на автомобиле, для изготовления которого использовано очень много разнообразных полезных ископаемых», - описывает Хитч. На выставке можно будет увидеть и потрогать металлическое сырье и минералы из пяти частей света, в том числе, например, сырьевой материал для стали гематит, цветные кристаллы фторида, а также незаменимые в сегодняшних технологиях разнообразные медные рудные минералы.

Создание выставки.

По словам одного из организаторов выставки, доцента Института геологии Таллиннского Технического университета Вейко Кару, отрадно, что есть экспозиция, предлагающая прежде всего школьникам радость открытия геонаук. «Ученые пяти стран соединили усилия, чтобы создать захватывающую экспозицию полезных ископаемых, которая, возможно, заставит задуматься молодых людей о выборе специальности геолога или горного инженера», - выразил Кару надежду и подтвердил, что востребованность геологов и горных инженеров довольно высока как в Эстонии, так и в других странах.

Посетители выставки получат ответы на вопросы о возникновении вселенной и металлов или же о том, каков был путь металлов от большого взрыва до сегодняшнего дня, когда они заложили основу цивилизации.

Создание выставки.

Если обычно на выставке минералов их можно увидеть только за стеклом, то экспонаты этой выставки можно рассмотреть вблизи и потрогать их. Первая часть экспозиции знакомит с возникновением вселенной и металлов — можно увидеть, например, разноцветные разной формы и содержащие металлы минералы. После этого посетители смогут совершить видеоэкскурсию в шахту, которая знакомит с нахождением металлической руды и ее добычей. Во второй части можно увидеть кухню с предметами повседневного обихода, которые расскажут о том, как цивилизации прошлого и настоящего использовали металлы в своей повседневной жизни. Третья часть знакомит с помощью интерактивных технологий зависимость человечества от земных ресурсов.

Выставка была создана университетами и научными учреждениями пяти государств: Университетом Lorraine из Франции, FCT-Universidade Nova de Lisboa из Португалии, Геологической службой Чехии, Университетом Оулу из Финляндии, и музеем и Институтом геологии TalTech.

Выставка открыта для всех желающих с 18 октября до 5 января в торговом центре T1 Mall of Tallinn. После экспозиции в Таллинне, выставка станет передвижной по всей Европе. Бесплатная выставка предназначается прежде всего для детей и молодежи возраста 8-17 лет, но что-то интересное для себя найдут и другие посетители.

Создание выставки.

Создание выставки профинансировано инновационной сетью сырьевых материалов EIT RAW MATERIALS Европейского Института инноваций и технологий (EIT) в рамках проекта TravelEx, цель которого заключается повысить осведомленность о полезных ископаемых и их ценности.

Институт геологии TalTech входит в факультет естествознания технического университета и объединяет предметы естествознания и инженерное образование, и готовит специалистов горной промышленности. Также ученые института исследуют то, в каких сырьевых материалах будет нуждаться Эстония в будущем, и каковы наилучшие технологии для их добычи.

Дополнительная информация:

Институт геологии TalTech

geo@taltech.ee