Что ожидается интересного в Нарве с 20 сентября?

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Культурные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 20 сентября.

Пятница, 20 сентября

ЧТО? Station Narva. Бизнес-день Station Narva & OBJEKT. Основное внимание обращено на роль продюсеров и менеджеров в творческом бизнесе. Среди прочих докладчиков выступят российский классик современного кино Александр Сокуров, признанный режиссер Йоханна Шварц, панк-музыкант и журналист Джон Робб, а также предприниматели из Ида-Виру и команда проекта культурной столицы Нарва2024.

Вход на бизнес-день гарантирован абонементом фестиваля Station Narva и отдельным билетом. Студенты и пенсионеры бесплатно.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, творческий инкубатор OBJEKT.

КОГДА? С 10.00.

ЧТО? Station Narva. День обсуждений BAZAR. Дискуссия покрывает темы от здравоохранения до будущего культурной жизни города, от молодежной политики до городского развития. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, творческий инкубатор OBJEKT.

КОГДА? С 18.00 до 19.30.

ЧТО? Бизнес-день Station Narva & OBJEKT. Показ комедии “Единорог” и обсуждение ее с продюсерами фильма. Фильм рассказывает историю о пути двух стартап-предпринимателей из своего гаража в Силиконовую Долину. Режисер: Райн Ранну, в главных ролях Лииса Пулк и Хенрик Калмет. После показа фильма состоится дискуссия с продюсерами фильма.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva, студийный зал.

КОГДА? С 18.30 до 20.00.

ЧТО? Программа анимационных мини-фильмов, сделанных студентами факультета анимации Эстонской Академии Искусств в период с 2007 по 2017 гг. . Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Йоала, 18, Нарвская арт-резиденция.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Station Narva. Музыкальная программа. Blankenberge (RU), Aïsha Devi (CH), GusGus (IS), nublu (EE), SOFA (FI), Yasmyn (EE), AveNova (EE).

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? С 20.30 до 01.00.

ЧТО? Station Narva. Музыкальная программа. Lemon Trees (EE), Keetai (EE), MOJA (JP).

ГДЕ? Нарва, Нарвский порт, арт-клуб Ро-Ро.

КОГДА? С 00. 00 до 2.00

ЧТО? Station Narva. Station Narva. Арт-инсталляции: световое путешествие. Кренгольмская мануфактура.

ГДЕ? Нарва, Йоала, 21, сбор у главной проходной Кренгольма.

КОГДА? В 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00 (21 сентября).

Суббота, 21 сентября

ЧТО? Station Narva. Завтрак по-нарвски.

ГДЕ? Нарва, Тулевику, 7, центр неформального обучения VitaTiim. Вход 5 евро. Необходима предварительная регистрация.

КОГДА? С 10.00 до 11.00.

ЧТО? Нарвская серия забегов 2019. Кренгольмский забег.

ГДЕ? Нарва, Креэнхольми, 45.

КОГДА? С 11.00.

ЧТО? Station Narva. Тренируемся с командой NATO. Регби. Тесты на физическую пригодность. Воркшоп по фотографии. Диджеи Station Narva. Церемония награждения в 14.00. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Креэнхольми, 45, Ида-Вирумааский центр профобразования.

КОГДА? С 11.00 до 14.00.

ЧТО? Венок народов Эстонии. Выступления коллективов национальных обществ Эстонии, гости из России.

ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».

КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Station Narva. Концерт: Pale Alison, Gram-of-Fun. Поэтическая программа. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Таллиннское, 41, Торговый центр Astri.

КОГДА? С 13.00 до 14.30.

ЧТО? Station Narva. Воркшоп по кинестетике / движению с Лаурой Янтунен. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Йоала, 18, Нарвская арт-резиденция.

КОГДА? С 14.00 до 15.30.

ЧТО? Station Narva. Концерт: Inturist (RU), Taniya&Ulya.

ГДЕ? Нарва, Вабадусе, 20, Дом свободного творчества. Вход свободный.

КОГДА? С 14.00 до 15.30.

ЧТО? Station Narva. Присоединяемся к Глобальной климатической забастовке в Нарвской “Венеции”. Концерт: лондонские легенды джангл-панка Asian Dub Foundation и нарвский бэнд Lime&Salt. Используем музыку, как наше оружие против глобального потепления! Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Нарвская «Венеция» на Кулгу.

КОГДА? С 16.00 до 17.40.

ЧТО? Station Narva. Презентация книги “Нарва — План восприятия”. Книга раскрывает для нас уникальность Нарвы, предлагая также подумать над вариантами ее дальнейшего развития. Презентация на английском языке с переводом на русский язык. Вход свободный.

ГДЕ? Нарва, Йоала, 18, Нарвская арт-резиденция.

КОГДА? В 18.00.

ЧТО? Station Narva. Программа анимационных мини-фильмов. Бесплатно.

ГДЕ? Нарва, Йоала, 18, Нарвская арт-резиденция.

КОГДА? С 19.00 до 20.30.

ЧТО? Station Narva. Арт-инсталля­ции: световое путешествие. Кренгольмская мануфактура.

ГДЕ? Нарва, Йоала, 21, сбор у главной проходной Кренгольма.

КОГДА? В 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00 (22 сентября).

ЧТО? Station Narva. Музыкальная программа. Концерт звезды русской неоклассики Кирилла Рихтера. После его первого концерта в Москве в зале Дома союзов публика аплодировала ему стоя. Он написал и тематическую музыку для прошлогоднего чемпионата мира по футболу FIFA. Его концерты прошли с аншлагами в Лондоне в Альберт-Холле и в Гамбурге в Эльбской филармонии.

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок, зал “Ремтер”. Билеты по цене €15 в Piletilevi.

КОГДА? С 19.00 до 20.30.

ЧТО? Station Narva. Музыкальная программа: Molchat Doma (BY), Hatari (IS), Asian Dub Foundation (UK), Gram-Of-Fun (EE), Inturist (RU), Psychoterror (EE).

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? С 20.00 до 02.30.

ЧТО? Station Narva. Музыкальная программа: Absolut-2 (EE), Kaschalot (EE), PEU (FI).

ГДЕ? Нарва, Нарвский порт, Арт-клуб Ro-Ro.

КОГДА? С 00.00.

Воскресенье, 22 сентября

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.

ГДЕ? Нарва, Йоала, от старой проходной Кренгольма.

КОГДА? В 12.00.

Понедельник, 23 сентября

ЧТО? Нарва – осенняя столица Эстонии. Концерт «От классики до рока». Солисты Большого театра России (Москва) и Мариинского театра (Санкт-Петербург) встретятся вместе, что бы исполнить шедевры оперы и мировые хиты рока в сопровождении Нарвского симфонического оркестра под управлением маэстро Анатолия Щуры. Билеты 10 — 20 евро.

ГДЕ? Нарва, концертный дом Geneva.

КОГДА? В 19.00.

Вторник, 24 сентября

ЧТО? Русский театр Эстонии. Cпектакль «Омон Ра» по культовому роману живого классика литературы Виктора Пелевина. Полный гротеска триллер-антиутопия представляет собой полупародию на воспитательные романы советской эпохи.

ГДЕ? Нарва, Линда, 2, Vaba Lava Narva.

КОГДА? В 19.00.







