Таллиннский камерный оркестр откроет сезон органной музыкой и импровизацией

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21 сентября в Доме Братства черноголовых Таллиннский камерный оркестр и дирижёр Тыну Кальюсте откроют новый сезон. На концерте впервые прозвучит новый электроорган. Инструмент будет звучать в составе Таллиннского камерного оркестра на протяжении всей серии концертов «Магия органа».

Новый орган Дома Братства Черноголовых со множеством звучаний даёт Таллиннскому камерному оркестру возможность экспериментировать со многими музыкальными жанрами и мелодиями. Орган воспроизводит тональность любого европейского церковного органа.

Первыми дадут концерт на новом органе молодая, талантливая эстонская органистка Кадри Тоомоя и виртуоз из Финляндии Петур Сакари. Финский музыкант работает в Париже - центре мировой органной музыки и выступал с концертом в Соборе Парижской Богоматери.

Вопреки традиционному жанру, на концерте будет исполнена импровизация на органе, струнных инструментах и саксофоне. Саксофонист Райво Тафенау.

Таллиннский камерный оркестр под управлением главного дирижёра Тыну Кальюсте и солисты исполнят концерт для органа № 2 соч. 4 Генделя и самый исполняемый органный концерт Пуленка, написанный после эпохи барокко. В оригинальном исполнении органа и струнного оркестра прозвучит «Ларго» Рудольфа Тобиаса (произведение, известное также под названием «Разве не знаете»).

Это первый концерт Таллиннского камерного оркестра из серии «Магия органа», которая представит слушателю органную музыку в разных музыкальных жанрах и созвучиях.

21 сентября в 19.00 в Белом зале Доме Братства черноголовых состоится концерт «Магия органа I», посвящённый 25-летию Таллиннской Филармонии.

Таллиннский камерный оркестр основан в 1993 году, это один из представительских оркестров Эстонии, ожидаемых на европейских и мировых концертных площадках. Основателем и художественным руководителем Таллиннского камерного оркестра является Тыну Кальюсте.

По информации Таллиннского камерного оркестра