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Уже на этой неделе в рамках фестиваля Station Narva в приграничном городе выступят звезды международного уровня, и впервые для публики откроются двери всего культурного комплекса ЛИНДА2.

Foto: Emile Barret

С четверга этой недели, 19-ого сентября, и до субботы, 21-ого сентября, в самом восточном городе Эстонии, Нарве, состоится фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Эпицентром программы фестиваля в этом году будет центр культуры и предпринимательства ЛИНДА2, который в течение фестиваля будет впервые полностью открыт для публики.

Хэдлайнеры музыкальной программы Station Narva - Asian Dub Foundation из Великобритании, исландцы GusGus и Hatari, Айша Дэви из Швейцарии и лидер эстонских музыкальных рейтингов репер nublu. Среди выступающих на конференции - русский киноклассик Александр Сокуров и признанная документалистка Йоханна Шварц.

Проходящий в Нарве во второй раз фестиваль в течение трех дней предложит международную музыкальную программу, бизнес конференцию, театральную и кино-программу, а также экскурсии на Кренгольм и в Нарвскую Венецию. В рамках программы Station Narva впервые для публики откроется основанный в прежнем здании завода “Балтиец” центр культуры и предпринимательства ЛИНДА2, перед которым появится фестивальная площадь с кафе и уличной едой. Между ЛИНДА2 и другими локациями фестиваля - арт-клубом Ro-Ro и Нарвской арт-резиденцией - будет ходить фестивальный автобус.

Фестиваль Station Narva начнется в четверг, 19 сентября с открытия сезона театрального центра Vaba Lava Narva - в 19 часов начнется премьера документальной постановки „Lõhe / Разлом”, в которой рассказывается о родственниках, оказавшихся из-за развала Советского Союза по разные стороны границы - в Нарве и Ивангороде. Постановщик спектакля - признанный российский театральный деятель, преподаватель студии МХАТ *Юрий Квятковский*. В тот же вечер можно будет увидеть промышленный комплекс Кренгольм в прямом смысле в новом свете.

Выпускники Эстонской Академии Искусств *Вера Гончугова* и *Карл Йохансон*создали на Кренгольме инсталляцию “Из вчера в сегодня”. Световые прогулки по Кренгольму будут происходить и в два следующих вечера фестиваля.

В пятницу, 20 сентября с 10 утра в расположившемся в комплексе ЛИНДА2 творческом инкубаторе OBJEKT состоится день предпринимательства, посвященный роли руководителя и продюсера, а также влиянию технологических новшеств на творческий сектор.

Среди выступающих на бизнес-конференции - классик современного русского кино *Александр Сокуров*, отмеченная наградами кинодеятель *Йоханна Шварц*, панк-музыкант и журналист *Джон Робб*, а также члены команды, подготовившей заявку от Нарвы на титул Культурной столицы Европы. День предпринимательства завершит показ новой эстонской стартап-комедии „Единорог“ („Ükssarvik“ ) и встреча с ее продюсерами в студийном зале Vaba Lava.

Вечером в пятницу в творческом инкубаторе OBJEKT состоится открытая дискуссия фестиваля мнений BAZAR, где будут рассматриваться самые актуальные вопросы местной культурной жизни и развития города. В Нарвской арт-резиденции в тот же вечер будет идти программа анимационных фильмов „Multikultiki I, Light My Fire“, состоящей из анимационных короткометражек, созданных в Эстонской Академии Искусств.

В 20 часов начнется основная часть программы фестиваля: концерты в центре Vaba Lava и арт-клубе Ro-Ro. Среди хедлайнеров, выступающих на главной сцене Vaba Lava - исландский техно-соул дуэт *GusGus*, непальско-швейцарская новатор “эфирного рейва” *Айша Деви*, и попавший в плейлисты жителей приграничного города, а также в топы музыкальных рейтингов Эстонии *nublu*. На сцену выйдет и петербургская шугейз-группа *Blankenberge*, бойкий финский дуэт *SOFA*, задающая направление эстонскому r&b и трапу *YASMYN*, а также одна из самых известных групп города *AveNova*. В клубе Ro-Ro после полуночи сыграет японский нойз-рок дуэт *MOJA*, а также эстонские группы *KEETAI *и *Lemon Trees*.

В субботу, 21 сентября программа фестиваля начнется уже в 10 часов утра с завтрака в центре VitaTiim и продолжится в рамках Кренгольмского забега возле Ида-Вируского центра профессионального образования, где под руководством представителей НАТО можно будет протестировать себя на физическую пригодность, научиться играть в регби и фотографировать.

После обеда по всей Нарве появятся городские сцены, от Astri keskus до Центра Свободного Творчества (Vabaduse 20). В 16 часов все приглашаются в уникальную Нарвскую Венецию на бесплатный концерт и акцию по случаю всемирной климатической забастовки, в ходе которой свои самые мощные вербальные и музыкальные средства задействуют одни из хедлайнеров фестиваля, даб-фанк группа *Asian Dub Foundation*, которые, помимо прочего, написали фоновую музыку для предостерегающей речи молодой климатической активистки Греты Тунберг.

В Нарвской арт-резиденции в 18 часов художницы Рийн-Кярт Ранне и Джулианна Шварц представят книгу “Нарва — План восприятия” после чего пройдет показ второй части программы анимационных фильмов „Multikultiki II, Sweet Sweat“.

В субботу музыкальная программа начнется в Нарвском замке, где в 19 часов даст концерт один из самых признанных на международном уровне деятелей русской неоклассики, пианист и композитор *Кирилл Рихтер*.

Затем программа снова займет центр Vaba Lava, где на полную мощность прозвучат уже разогревшиеся днем в Нарвской Венеции Asian Dub Foundation (ADF) со своими знаковыми басовыми переходами. На главную сцену также выйдет поднявшая волну на Евровидении исландская группировка *Hatari* и белорусская группа *Молчат Дома* с ностальчичным синти-попом. На Vaba Lava выйдет и московская группа*Интурист*, а также отечественные *Psychoterror *и *Gram-Of-Fun*. В клубе Ro-Ro выступят нарвские ветераны *Absolut-2*, таллиннский пост-рок коллектив *Kaschalot,* и завершающий многоточием Station Narva в этом году финский итало-диско тандем *PEU*.

Чтобы перемещение по фестивалю было еще удобнее, между ЛИНДА2 и другими локациями фестиваля: клубом Ro-Ro и Нарвской Арт Резиденцией - будет ходить специальный автобус.

Организатор фестиваля Station Narva: компания Shiftworks при сотрудничестве с нарвской командой. Партнеры фестиваля: Vaba Lava Narva, Art Club Ro-Ro, Нарвская Арт Резиденция, Narva Gate, творческий инкубатор OBJEKT, MTÜ Vaba Loome Keskus, серия публичных дискуссий BAZAR, Ida-Viru Kutsehariduskeskus, Astri keskus, представительство NATO в Эстонии.

Фестиваль поддерживают Финский институт, Британский совет, Посольство США в Эстонии, Эстонский культурный капитал, USRF, Meresuu Spa & Hotel, Inger Hotel, Go Group, Moe1886, город Нарва. Бизнес-день Station Narva & OBJEKT поддерживаются Посольством США в Эстонии и EAS из Европейского фонда регионального развития Медиа-партнеры фестиваля Raadio 2 и “Северное побережье”.

Абонемент на фестиваль Station Narva 2019 (39 евро), дневной билет (25 евро), билеты на театральную постановку “Разлом” (15-18 евро), билеты на концерт Кирилла Рихтера (15 евро) в продаже в Piletilevi и на месте.

Абонемент на фестиваль обеспечивает вход на концерты музыкальной программы 20 и 21 сентября в Vaba Laval и клубе Ro-Ro. Дневной билет обеспечивает вход на концерты в Vaba Lava и клубе Ro-Ro в выбранный день (20 или 21 сентября).

Приобретенные в Piletilevi абонементы на фестиваль и дневные билеты надо обменять на браслет в инфопункте фестиваля в Vaba Lava (Линда 2).

На проходящий 20 сентября в пространстве OBJEKT (Линда 2) день предпринимательства (Business Day) вход обеспечивает абонемент фестиваля и дневной билет. Отдельно билет на день предпринимательства (Business Day) стоит 20 евро. Для учеников, студентов и пенсионеров вход свободный.

Стоимость завтрака по-нарвски в центре VitaTiim 21 сентября - 5 евро.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Вечерние световые походы по Кренгольму с предварительно регистрацией, абонементом на фестиваль и дневным билетом бесплатно, в остальных случаях 5 евро (наличные).

Информация о билетах и правила: https://stationnarva.ee/en/programme/#tickets

Программа Station Narva 2019: https://stationnarva.ee/en/programme

Расписание для скачивания: https://www.dropbox.com/s/lud79m0m1yy6tvt/FINAL%20SN_Programm_2019.pdf

Дополнительная информация:

stationnarva.ee

facebook.com/StationNarva

instagram.com/stationnarva