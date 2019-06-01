Слишком женатый таксист (21 сентября / 16:00 )

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Новые приключения «слишком женатого таксиста» Джона Смита и его двух жён.. В оригинальном названии пьесы Главный герой оказывается не только запутанным в сетях своих отношений с жёнами, но и попадает во всемирную сеть Интернет. Он снова оказывается под угрозой разоблачения. А всё потому, что его выросшие дети, Гэйвин и Вики, знакомятся в Интернете и решают встретиться. Так начинается весёлая комедия положений о продолжении приключений Джона Смита, ведь он ни в коем случае не должен допустить встречи своих детей, иначе его двойная жизнь вылезет наружу!

Как и много лет назад, на помощь таксисту приходит его лучший друг и квартирант Стэнли Поуни, который «держит оборону» в квартире Джона и Мэри. Сам Джон в это время пытается разобраться со своей второй семьёй (Барбарой и сыном).

Появление Папаши, чудаковатого старика, не совсем понимающего, где он находится, приводит к ещё большим недоразумениям.

Этот веселый, очень смешной и добрый спектакль порадует истинных ценителей юмора. А вдохновенная игра актёров вызывает у зрителей настоящий восторг!

Действующие лица и исполнители:

*Джон Смит- Тимур Еремеев

*Мэри Смит- Светлана Пермякова

*Барбара Смит- Ксения Гизбрехт

*Стэнли Поуни- Андрей Шугов

*Инспектор Траутон- Никита Заболотный / Валентин Стасюк,

*Инспектор Портерхаус- Антон Косточкин

*Бобби Франклин- Денис Демин

*Репортер- Сергей Ефремов

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