Что ожидается интересного в Нарве с 6 сентября?

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Культурные мероприятия, которые пройдут в Нарве с 6 августа.

Пятница, 6 сентября

ЧТО? День открытых дверей Восточного спасательного центра. Приурочен к 100-летней годовщине празднования основания профессиональной пожарной службы.

ГДЕ? Нарва, Вахтра, 3.

КОГДА? В 14.00, 16.00, 18.00.

ЧТО? IV Дни оперы в Нарве Con­tempArt. Опера Георга Фридриха Генделя «Орландо». Сотрудничество оперной студии Эстонской академии музыки и театра и отделения старинной музыки.

Опера в трех действиях, с одним перерывом в сокращенной версии Стефана Йориса. Продолжительность 2 часа 10 минут. Все купленные заранее билеты на 12.09 в Нарвский замок действительны на спектакль «Орландо» 6.09.

ГДЕ? Нарва, оперная палатка на Кренгольмской мануфактуре.

КОГДА? В 19:00.

ЧТО? Хард-рок в исполнении групп Stormm Times (Росссия, СПб) и Jadira (Эстония).

ГДЕ? Нарва, Нарвский порт, арт-клуб Ro-Ro.

КОГДА? В 22.00.

Суббота, 7 сентября

ЧТО? Закрытие летнего сезона на Нарвском променаде.

ГДЕ? Нарва, Нарвский променад.

КОГДА? С 13.00 до 15.00.

ЧТО? 70-летний юбилей нарвского тренера по хоккею Раиса Давлеткильдеева. Выступление фигуристов спортшколы «Паэмурру»; дружеская встреча ветеранов хоккея г. Нарвы и воспитанников Раиса Давлеткильдеева; концертные поздравления, вокальная студия «Пяасуке».

ГДЕ? Нарва, ул. 26 Июля, 4, Ледовый холл.

КОГДА? В 16.30.

ЧТО? Cемейный день «Нарва была Кренгольмом. Кренгольм был Нарвой». Вас ждёт увлекательная экскурсия по выставке «Кренгольмские узоры», где мы познакомимся с деятельностью художников, работавших на Кренгольмской мануфактуре, и увидим множество созданных на предприятии тканей. После этого отправимся в художественную студию, где всей семьёй освоим технику печатной набойки и украсим ткань или же собственную футболку оригинальным авторским орнаментом.

День завершится встречей с художницей Кренгольма Тамарой Барбариной, которая расскажет о своей работе и покажет фотографии художественной мастерской Кренгольмской мануфактуры. Билет 1,50/3/6 €.

ГДЕ? Нарва, Вестервалли, 21, Художественная галерея.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? IV Дни оперы в Нарве ContempArt. Оперный гала-концерт. Солисты: Галина Беневич (сопрано, Польша), Марлена Кейне (сопрано, Латвия), Максим Пастер (тенор, Большой театр, Москва), Иво Пости (контратенор, Эстония) Ааре Сааль (баритон, Национальная опера «Эстония»). Дирижер: Айво Вялья (Эстония). Оркестр фестиваля. В программе: Бизе, Беллини, Доницетти, Моцарт и другие. Представление длится около 2 часов 30 минут с одним перерывом.

ГДЕ? Нарва, оперная палатка на Кренгольмской мануфактуре.

КОГДА? В 19.00.

ЧТО? Играют рок-группы Condescension, Radium, Destroy Uranus. Благотворительный концерт в поддержку нарвского приюта Narva Kasside SOS. Condescension впервые представит свою новую пластинку #Hellbound.

Билет: 4 €.

ГДЕ? Нарва, Нарвский порт, арт-клуб Ro-Ro.

КОГДА? С 20.00.

Воскресенье, 8 сентября

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.

ГДЕ? Нарва, ул. Йоала, от старой проходной Кренгольма.

КОГДА? В 12.00.

ЧТО? IV Дни оперы в Нарве ContempArt. Мюзикл для всей семьи «Юку».

Спектакль основан на знакомых всем анекдотах Юку, где одна комическая ситуация следует за другой и даже одно слово может превратить самую серьезную ситуацию в шутку. Приходите и убедитесь сами, удастся ли Юку заставить свою машину времени работать?

ГДЕ? Нарва, оперная палатка на Кренгольмской мануфактуре.

КОГДА? В 14.00.

Четверг, 12 сентября

ЧТО? IV Дни оперы в Нарве ContempArt. Альфред Шнитке и Луи Вьерн в Нарвском замке. В программе: Альфред Шнитке, фортепианный квинтет. Луи Вьерн, фортепианный квинтет. Нина Кавагучи (скрипка), Эгерт Лейнсаар (скрипка), Карин Сарв (альт), Руслан Петров (виолончель), Аннели Тохвер (фортепиано). Длительность концерта 1 час.

ГДЕ? Нарва, Нарвский замок.

КОГДА? В 19.00.



