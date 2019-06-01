Дата публикации: Вчера, 11:11 Просмотрено: 142

12 сентября, Нарва, Äkkeküla, 18.00.

Цель второго забега NARVA FIRMAJOOKS 2019 - поднять желание у трудовых коллективов вести подвижный образ жизни, способствовать взаимодействию между различными организациями, и тем самым поддержать международную неделю движения.

Для организаций, учебных заведений и фирм зачет в эстафете на 5 км, команда из 5 человек. Каждый бежит 1 км. Маршрут проходит по асфальтированной трассе Äkkeküla. Старт и финиш находится в соревновательном центре Äkkeküla.

NB! Фирмы-участники должны взять с собой символические сувениры/подарки от своей организации.

Лучшие команды награждаются призами. Команда-победитель получит главный приз.

Дополнительная информация и регистрация: http://motus.ee/narva-firmajooks-2019

Старт эстафеты в 18.00. Плата за участие при предварительной регистрации 20 евро.

При регистрации укажите реквизиты своей организации для выставления счета. Команда считается зарегистрированной после поступления платы за участие на счет. Если счет не нужен, просто переведите плату за участие на счет Motus spordiklubi MTÜ EE811010220228034220 SEB с пояснением Firmajooks osalustasu и имя команды.

Спортклуб Motus